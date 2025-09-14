Valve refuse l’accès anticipé sur Steam à des jeux NSFW

Depuis quelques jours, plusieurs développeurs rapportent avoir vu leurs projets recalés de l’accès anticipé sur Steam au seul motif qu’ils comportaient des thèmes matures. Pas de communiqué officiel de Valve, pas de mise à jour claire de la documentation développeur, simplement des refus secs, tombés après des semaines de procédures.

L’inquiétude règne donc chez certains développeurs, et comment ne pas tisser un lien avec les récentes affaires de censure sur les jeux portant l’étiquette NSFW ?

Deux développeurs ont parlé de leur refus de se voir accorder un accès anticipé. D’abord Dammitbird, avec Heavy Hearts, un RPG pornographique arrivant sur la fin de son développement et ayant perdu 50 % de ses revenus suite à la censure sur itch.io.

Même refrain pour Blue Fairy Media et son The Restoration of Aphrodisia, recalé après plusieurs semaines d’échanges avec la plateforme, sans qu’aucune mention de cette politique n’ait été faite auparavant.

Et, ce qui dérange particulièrement, c’est le manque de transparence de la part de Valve. Pour l’instant, la documentation officielle de Steam ne contient aucune ligne interdisant aux jeux adultes d’accéder à l’accès anticipé.

Beaucoup de développeurs comptent aujourd’hui sur ce modèle économique pour financer leurs derniers mois de travail, recueillir des retours, mais aussi fédérer une communauté. En leur refusant cette vitrine, Valve décide aussi de couper une source de revenus, ainsi qu’un moyen de visibilité crucial à la survie de certains projets.

Le bruit des bottes

Sur itch.io, plateforme frappée par la censure un peu plus tôt cette année, ce sont des milliers de jeux qui ont disparu de leur moteur de recherche. Au-delà des jeux purement pornographiques ou fétichistes, ce sont aussi des œuvres abordant des sujets lourds, souvent cathartiques même, comme les violences sexuelles, l’inceste ou la dysphorie de genre, qui se sont vu supprimées.

En juillet dernier, Valve avait déjà modifié discrètement son règlement interne et retiré au moins une centaine de jeux de sa plateforme. Steam prendrait-il le même virage de la censure qu’a connu itch.io ?

On peut aussi se demander si ces récentes décisions sont encore dues à la pression des prestataires de paiement de la plateforme. Ou même encore si l’ONG Collective Shout continuera de mener leur guerre contre ce qu’elle considère comme obscène ou non.

ONG qui, rappelons-le, a été fondée par une militante « féministe » anti-avortement et conservatrice, et qui a également obtenu la suppression de deux articles de VICE la remettant en cause.