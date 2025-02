Samurai Pizza Cats: Blast From Past ! – Le retour des chats samouraïs

Le temps n’aurait-il donc pas d’emprise sur les œuvres de l’esprit ? Peu importe les années passant, une fois accouchées, ces créations auront-t-elles toujours droit aux regards d’un public ? Évidemment, chacun aura sa réponse… Mais, objectivement, quand l’on voit les nouvelles poindre ces derniers temps, on aurait tendance à répondre par l’affirmative. Quels ne sont pas les retours que l’on croyait impossibles ! Et le titre d’aujourd’hui fait tout bonnement partie de cette catégorie.

Dessin animé japonais paru dans les années 1990, Samurai Pizza Cats a également pu se présenter à une poignée de bambins au sein de nos contrées, et ce, par le truchement d’une cinquantaine d’épisodes (54 au Japon, 52 en France). Le pitch : dans un âge médiéval alternatif, où la grande technologie côtoie un monde archaïque, une bande de chats anthropomorphes, livreurs de pizza de métier, revêtent l’habit du justicier quand l’occasion se présente. Autrement dit, quand le grand méchant et ses sbires sont décidés à répandre le chaos dans les rues.

Et si l’on reparle aujourd’hui de cet univers, c’est sans surprise parce qu’il est aujourd’hui tiré des limbes du souvenir pour être porté sur nos machines sous la forme d’un action RPG aux allures passéistes. En tout cas, c’est l’effet que nous inspire la courte vidéo qui a servi à révéler ce Samurai Pizza Cats: Blast From Past ! Pour cause, l’esthétique a été visiblement pensée pour nous ramener à l’époque où la licence fleurissait.

Quand l’on dirige nos regards vers le titre proposé par Blast Zero (et programmé pour 2026 sur PlayStation, Xbox, Switch et PC), il est difficile de ne pas y voir des similitudes avec un certain Cuphead. Comme ce dernier, en effet, il y a une volonté d’agir sur la fibre nostalgique du public. D’ailleurs tout semble être mis en œuvre du côté de la production pour continuer la série clôturée il y a quelque trente années.

Ainsi, le retour des chats samouraïs s’accompagnera également de celui des figures qui ont leur ont donné vie, tel le scénariste Satoru Akahori ou encore les voix originales de l’animé (à l’exception de Jurota Kosugi). Des présences qui promettent assurément du bon pour cette renaissance aussi inattendue qu’inespérée… Mais est-ce que ce sera réellement le cas ? Eh bien, pour le moment, le court aperçu que l’on a sur le jeu ne peut nous laisser qu’un sentiment positif.