River City Saga: Journey to the West – Kunio-kun joue au Roi Singe

Après un épisode décevant qui adaptait le roman chinois classique « Les 3 Royaumes », la licence River City Ransom, série fondatrice du genre beat’em all, poursuit ses excursions littéraires. C’est ainsi que Kunio-kun assumera tous les rôles principaux du classique d’entre les classiques, « La Pérégrination vers l’Ouest ».

River City Ransom est quasiment un mythe fondateur du jeu vidéo, né en 1986, et arrivé avant même Double Dragon, qui fut d’abord pensé comme une suite au premier jeu mettant en scène Kunio-kun. La Pérégrination vers l’Ouest, de son côté, est peut-être le roman chinois le plus célèbre au monde, et souvent adapté, notamment en jeu vidéo (Enslaved: Odyssey to the West, en 2010, ou Black Myth: Wukong en 2024). Ce n’était donc qu’une question de temps avant que les deux œuvres se rencontrent.

C’est ainsi que Arc System Works, détenteur de la licence, annonce River City Saga: Journey to the West. Un nouvel épisode qui veut honorer les racines de la licence : de l’action, des beignes et du « button mashing » ! Cette fois, le beat’em all traditionnel se teintera de Rogue-like, avec des niveaux, des ennemies, des compétences et des objets à acquérir qui changent à chaque nouvelle partie.

Comme évoqué plus haut, c’est Kunio-kun qui assumera les différents rôles principaux de l’aventure, se mettant en premier lieu dans les sandales de Sun Wukong, le célèbre Roi Singe dont est inspiré (entre autres) Dragon Ball. Puis, le même Kunio-kun sera Zhu Bajie, le cochon, avant de devenir Sha Wujing, le moine, spécialiste de l’attaque à distance, qui viendra aussi modifier le gameplay… On imagine que le titre proposera un certain niveau de parodie qui justifiera cette situation.

C’est Arc System Works, le studio spécialiste du bourre-pif auquel on doit la série de jeu Blazblue qui est aux commandes, comme pour le jeu précédent. Et si le studio en question a signé quelques très bons titres, il faut aussi reconnaître que River City Saga Three Kingdoms Next était plutôt décevant, entre un gameplay convenu, une mise en scène bavarde et quelques bugs…

Espérons que les développeurs auront appris de ce qui ne fonctionnait pas pour développer un bon vieux défouloir pas trop simpliste, dans la tradition des jeux River City. River City Saga: Journey to the West paraîtra le 4 juin prochain, pour PC, PlayStation 5 et Switch.