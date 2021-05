Street Gangs/Kunio-kun – 35 ans de bourre-pif, ça se fête !

On était nombreux à fêter l’anniversaire des Pokémon en février et, même si Nintendo est plutôt discret à ce sujet, on le sera probablement autant pour soutenir Link et Zelda alors qu’ils soufflent leurs bougies (35 ans). Mais, cette année, ces 2 licences cultes sont loin d’être les seules à souffler des bougies et ne tiennent pas non plus le score le plus élevé puisque de nombreuses IP légendaires sont apparues en 1986. Effectivement, Kunio-kun et sa clique peuvent prétendre à autant puisque le premier jeu de cette série (qui a quelques afficionados ici mais pas autant qu’au Japon) est sorti au Soleil Levant en mai 1986.

Oui, 35 ans… Le même âge que Link, un âge vénérable que même votre serviteur n’a pas encore atteint (ceci dit, ça s’approche dangereusement)… Et pourtant, Nekketsu Kouha Kunio-kun (qu’on reconnaît chez nous derrière de nombreux noms comme Street Gangs ou River City Ransom) et toujours là et même plus présent que jamais. En effet, il est très possible que, même sans avoir joué à un jeu de la série vous ayez déjà aperçu le personnage principal puisque, comme Mario, le bougre et sa bande ont tout fait.

De la baston, oui mais aussi du foot, du basketball, des olympiades, de la balle au prisonnier (peut-être son spin-off le plus connu) et même un party-game “Smash Bros.-like”… Tout fait ou pas loin quoi… Et le pire, c’est que ça continue, compilations et spin-off s’enchainent comme le confirment River City Girls (adoré par notre City) ou Stay Cool, Kobayashi-san (plutôt moyen pour être honnête)… Bref, 35 ans d’activité que nous allons normalement pouvoir célébrer pendant un an.

Arc System Works, le studio derrière la série maintenant (on la doit à Technos à l’origine, fermé depuis 1996), annonce en effet une année chargée pour les fans de River City Ransom qui pourront retrouver Kunio dans de nouveaux jeux et plusieurs événements dont les dates et détails attendent d’être dévoilés… En attendant, vous pouvez toujours fêter l’anniversaire de la licence en achetant une dizaine de titres de la série pour 1€/pièce et en langue anglaise, s’il vous plaît ! Il y a pas à dire, c’est toujours mieux que l’anniversaire de Zelda avec un portage HD de l’épisode Wii (16 juillet) et une version bricolée de la version NES avec objets et rubis infinis sur le catalogue NES du Nintendo Switch Online.

En tout cas, comptez sur nous pour rester aux aguets, dès qu’on verra du mouvement, vous serez mis au courant. La série Nekketsu Kouha Kunio-kun, Street Gangs, River City Ransom fête ses 35 ans et on attend des gens. Et puisqu’on a fait que parler d’anniversaire, restez pas loin, le 27/28, c’est la série Dragon Quest qui souffle ses 35 bougies.