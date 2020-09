Ride 4 fonce tête dans le guidon vers la PlayStation 5

La rentrée de Milestone est arrivée et le studio milanais va avoir du pain sur la planche, tout d’abord pour préparer la sortie de Ride 4 sur la génération actuelle, prévue pour dans un mois maintenant. Ensuite, pour peaufiner la version next-gen venant tout juste de nous être annoncée via le PlayStaton Blog.

Outre le fait de brosser PlayStation et sa PS5 dans le sens du poil afin de démontrer que les caractéristiques de la future machine japonaise seront fantastiques, c’est surtout pour nous l’occasion de découvrir les ajouts dont bénéficiera cette version du jeu.

Mais avant ça, nous vous rappelons que peu importe la plateforme que vous choisirez, Ride 4 aura déjà de belles nouveautés à mettre en avant. Le jeu intégrera donc pour tout le monde une nouvelle IA pour des courses plus immersives et musclées, des courses d’endurance couplées à un cycle jour/nuit et une météo dynamique, mais aussi un mode carrière encore plus en adéquation avec les envies des joueurs.

Cependant, si vous êtes du genre patient et que vous comptez acheter une PS5 dans les prochains mois, les sensations sur Ride 4 devraient y être décuplées grâce à l’exploitation notamment des capacités de la nouvelle manette DualSense.

Le retour haptique vous permettra à la fois de ressentir vibrations et aspérités, mais aussi les sensations inhérentes au freinage, en simulant la résistance de la pédale et du levier. Sur le papier cela semble très intéressant et il faudra voir le rendu des sensations manettes en mains, mais c’est le genre de petites technologies qui font que l’on attend impatiemment la nouvelle génération, et qui pourraient bien imposer un nouveau standard pour l’immersion à l’avenir.

Ensuite, l’autre gros apport de la PS5, on vous le donne en mille, c’est l’exploitation du fameux SSD pour réduire drastiquement les temps de chargement, mais aussi pour améliorer les sensations de vitesses, puisqu’à présent le défilement ne sera plus limité par la vitesse d’affichage des textures à l’écran.

Une excellente nouvelle forcément, mais il faut bien dire que nous n’imaginions pas les choses autrement en ce qui concerne les jeux de sports mécaniques.

Aussi, le surplus de puissance de la PS5 va permettre d’afficher plus de motos sur la grille de départ des courses (jusqu’à 20), que ce soit contre l’IA lorsque vous jouerez hors ligne, ou contre les joueurs du monde entier lorsque vous jouerez dans les différents modes en ligne de Ride 4. Pas une révolution, certes, mais un gros point positif pour l’immersion, comme si les machines pouvaient enfin reproposer ce que nous avions sur des jeux à l’époque de la PS2, mais enfin en très haute résolution avec un framrate intéressant.

Car c’est aussi là que la version PS5 de Ride 4 se démarquera de notre vieillissante PS4, nous aurons alors du 4K à 60fps au lieu, on imagine, du 1080p à 30fps (60 sur PS4 Pro) que nous avions dans Ride 3.

Pour finir, Ride 4 sortira comme prévu le 8 octobre sur PS4, Xbox One et PC, mais il faudra attendre le 21 janvier 2021 pour pouvoir en profiter sur PS5, et possiblement Xbox Series X, même si nous n’avons pas encore confirmation pour cette dernière.