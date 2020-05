Ride 4 promet une expérience encore plus soignée et passionnée

Ride 4 continuera sa marche en avant afin de satisfaire les passionnés de moto au sens large.

Avec sa série Ride, Milestone n’a cessé de peaufiner une formule qui visiblement a su trouver son public, et avec Ride 4 nous devrions faire un nouveau bond vers l’avant, et bénéficier d’améliorations non négligeables, qui devraient beaucoup plaire aux passionnés de moto et de compétition. Un peu à la manière d’un Gran Turismo, Milestone a toujours souhaité mettre ses machines en valeur de la meilleure manière possible. Avec ce nouvel opus, le studio a encore gagné en maîtrise sur son moteur graphique, qui avait été inauguré avec le précédent opus.

On nous promet donc ici des motos encore plus fidèles et détaillées, et quand on voit les premières images, on ne s’inquiète vraiment pas sur la qualité du rendu de nos modèles favoris. Même si le trailer que vous allez pouvoir visionner en fin d’article n’est pas du gameplay pur, mais du game engine (réalisé avec le moteur du jeu), on constate une presque totale absence d’aliasing sur la moto ou le pilote, et surtout, le studio semble avoir vraiment pris en compte les retours des joueurs, en améliorant vraiment le rendu des environnements.

Autre excellente nouvelle, le mode carrière va bénéficier de grosses améliorations, ce qui ne sera pas pour nous déplaire, quand bien même, le précédent opus n’était déjà pas mauvais du tout à ce niveau. Attendez-vous donc à pouvoir gérer la progression de votre carrière un peu à la manière de ce que nous avions dans AO Tennis 2, et chaque décision que nous prendrons aura des répercutions sur la suite des événements et compétitions.

On imagine donc, que suivant le type de pilote que vous souhaiterez devenir, et surtout le type de machine que vous souhaiterez piloter, vous aurez une carrière en adéquation avec vos choix et orientations. Reste maintenant à voir comment tout cela sera matérialisé en jeu, mais dans tous les cas, on ne crachera pas sur une carrière plus immersive et pertinente, d’autant plus qu’ils nous promettent l’arrivée d’une nouvelle IA “révolutionnaire”, alors nous avons hâte de voir ça pour nous faire notre propre avis sur la question.

Aussi, les courses d’endurance feront leur apparition, et qu’on parle de jeux de caisse ou de moto, ce genre est toujours très apprécié des joueurs, cela sera par ailleurs l’occasion de pouvoir constater de l’implémentation d’un cycle jour/nuit et d’une météo dynamique, ce qui est maintenant presque devenu “la base” dans ce type de jeu, mais il s’agira ici d’une première pour Ride 4, alors souhaitons lui de faire bonne figure dans ce domaine.

Pour terminer, Ride 4 nous a dévoilé sa date de sortie, et nous parviendra le 8 octobre prochain sur PS4, Xbox One et PC. Rien d’annoncé pour le moment concernant une version pour la futur génération de consoles, mais nous ne sommes pas à l’abris d’une annonce prochaine, alors wait and see comme on dit.