Reigns: The Witcher – Le Sorceleur au bout des doigts

Nerial et Devolver Digital s’associent à CD Projekt Red pour importer l’univers impitoyable de The Witcher dans le jeu mobile swipe’em up à succès Reigns. Dans Reigns: The Witcher, un glissement de doigt vous mènera à travers des régions bien connues, rencontrer des personnages familiers, combattre pléthore de monstres tout en vous soumettant à la narration démesurée du barde. Vous pourrez ainsi bâtir la réputation de Geralt de Riv comme vous le souhaitez et chaque choix impactera sérieusement votre aventure à l’image de la licence.

Faire le choix du moindre mal ?

Les amateurs de l’univers du Loup Blanc seront ravis de retrouver les dilemmes moraux et les rencontres riches en émotions qui font la richesse de The Witcher. Lors de contrats, de rencontres ou de combats contre des monstres assoiffés de sang, vos préférences auront une incidence aux quatre coins du Continent. D’un glissement de doigt découleront moult conséquences : enrager des nobles, assurer le soutien de mages locaux ou vous retrouver dans une situation délicate en compagnie d’une dizaine de noyeurs. À travers les nombreux embranchements narratifs disponibles et les milliers de combinaisons possibles, tissez la légende de Geralt, un choix à la fois.

Les combats seront présents sous la forme de mini-jeux, un système qu’il nous restera à découvrir. Reigns: The Witcher s’annonce être une distraction amusante et bienvenue en attendant la suite des aventures de Ciri dans The Witcher 4.

Lancez une pièce à votre sorceleur local

Reigns: The Witcher offre une autre approche, plus poétique et peut-être un peu excentrique à l’instar de son narrateur le barde Jaskier. Chacune de vos décisions aura le droit à son vers, chaque mésaventure à sa strophe, chaque combat à sa rime. Une ballade chantée à la tablée des tavernes les plus populaires du coin contera vos dernières prouesses ou romances explosives, car rien n’échappera à l’œil affûté du ménestrel.

Entre drames et rencontres absurdes, vous aurez l’occasion d’interpréter les dernières créations de Jaskier. En enrichissant son répertoire de nouvelles épopées et de revisites de contes folkloriques à travers le pays, le barde s’adonnera à sa passion première avec votre aide. Vous serez celui qui façonnera la légende du Boucher de Blaviken, craint ou admiré selon vos choix et il ne fait pas de doute que le Loup Blanc sera connu de tous grâce à vous.

Plongez dans le récit grandiloquent que Jaskier vous réserve, prenez des décisions en âme et conscience et bâtissez le mythe de Geralt de Riv du bout des doigts. Reigns: The Witcher sortira le 25 février prochain sur PC et mobile au prix de 5,99 €.