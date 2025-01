The Blood of Dawnwalker – Le premier projet du studio Blank (avec des vétérans de chez CD Projekt Red)

Derrière CD Projekt Red, il y a de grands projets et de grands jeux. Comment ne pas citer les adaptations de The Witcher ou encore Cyberpunk 2077 qui a vampirisé la scène vidéoludique pendant plus d’un an avec ses interminables péripéties ? En 2022, soit deux ans après la sortie de Cyberpunk 2077, des anciens du studio sont allés voir si l’herbe était plus verte ailleurs. Leur proposition était de fonder une autre équipe avec pour ambition de proposer des RPG tout aussi bons, voire meilleurs. De nouvelles expériences ambitieuses et novatrices qui auront à cœur de séduire le plus grand nombre de joueurs. Ce studio, c’est Rebel Wolves.

Si le nom de Konrad Tomaszkiewicz ne vous est pas étranger, c’est normal, le polonais est bien connu pour être le réalisateur de The Witcher 3: Wild Hunt. Et depuis 2022 Tomaszkiewicz, accompagné de ses fidèles, prépare quelque chose. Un nouveau chapitre qui risquerait bien de marcher sur les plates-bandes de Ciri et Geralt : The Blood of Dawnwalker.

Le 13 janvier 2025, Rebel Wolves a dévoilé officiellement les premières images de The Blood of Dawnwalker. En développement depuis un peu plus de deux ans maintenant, le jeu est un action-RPG en monde ouvert et à la sauce dark fantasy se déroulant quelque part dans les Carpates durant le XIVe siècle. Vous l’aurez compris, il s’agira d’aller taquiner quelques vampires aux dents longues. Vous incarnerez Coen, un homme qui sans être totalement humain, ni totalement vampire, un Dawnwalker en somme, devra parcourir les terres désolées d’Europe centrale pour porter secours à sa famille et par la même occasion s’emparer de la tête de la créature à la source de sa malédiction.

Mais là où le jeu tente de se démarquer de la concurrence c’est au niveau de son choix de game design : Coen devra accomplir sa quête en un temps limité. Notre bon Dawnwalker aura 30 jours et 30 nuits pour triompher de ses ennemis et retrouver ses êtres chers. Le réalisateur du jeu parle de cette limite de temps en ces termes :

« Inspiré par les RPG classiques, nous voulons que les joueurs ressentent un sentiment d’urgence dans un jeu en monde ouvert. Il existe plusieurs approches pour sauver la famille de Coen, sans distinction claire entre les quêtes principales et secondaires. Vous décidez comment utiliser votre temps. Le temps est une ressource, et chaque quête fait avancer son passage. Il est impossible de compléter toutes les histoires et arcs narratifs avant l’échéance redoutable, rendant chaque partie unique. Nous appelons cela un bac à sable narratif. »

Comprenons par là que le jeu possédera une rejouabilité importante de par sa liberté d’approche mais aussi de par les choix à faire dans l’accomplissement des quêtes. Cette échelle temporelle semble être abordée de la même manière que dans un Persona ou un Mechanicus : c’est la réussite (ou l’échec) d’une mission qui fera avancer les aiguilles du compteur.

Reste à savoir si certaines de vos actions auront un impact sur le caractère du personnage à la manière d’un Vampyr de DON’T NOD et Saber Interactive. Toujours dans l’esprit de Vampyr, et intégré au contexte historique, les épidémies de peste qui menaçaient l’Europe semblent être également un élément de gameplay avec lequel il faudra négocier.

Enfin, n’oublions pas que le Danwwalker que nous incarnons reste un demi-vampire. Une mécanique inhérente à la soif sera donc de la partie. Aurons-nous la possibilité de nous rassasier uniquement au cou de nos adversaires ? Ou nos alliés auront eux aussi à craindre d’un écart de conduite ? Connaissant le travail tout en nuances des équipes ayant officié sur The Witcher, quelque chose nous dit que tout ne sera pas noir ou blanc.

La proposition est réellement excitante. Un RPG dark fantasy dans lequel nous incarnons un homme transformé en vampire qui devra faire certains choix cornéliens pour accomplir sa quête au risque de laisser le monde sombrer dans le chaos. Quoi de mieux pour nous maintenir en haleine ? Annoncé sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series, The Blood of Dawnwalker ne possède pas encore de fenêtre de sortie, mais fort à parier que d’autres images ne tarderont pas à se montrer dans le courant de l’année.