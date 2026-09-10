tt

Rachetée cet été, Micromania prépare sa mue vers les TCG et la pop culture

Micromania rachat tcg

ElMama

28 ans, épris de symbolisme et obsédé par le sens des choses, mes œuvres pivots sont Evangelion et Nier Automata. Surtout passionné par le jeu vidéo japonais, sa culture, et moult autres trucs de nerd.

guest

0 Commentaires

Test Star Wars Zero Company – Le mixe parfait entre XCOM et Mass Effect

Test Captain Tsubasa 2: World Fighters – Un retour qui rate le cadre

Test Crimson Moon – Une idée audacieuse qui en oublie ses finitions

New Game Plus (NG+) | Média JV indépendant, une autre manière de consulter l'actualité jeu vidéo. © Tous droits réservés 2026