PS Plus Essential – Un novembre sous le signe du chat

Le temps passe et 2025 touche à sa fin ; novembre arrive et Sony prépare ses jeux. Comme à chaque nouveau mois approchant, le constructeur japonais vient de fournir au peuple d’abonnés à son service la liste des trois nouveaux titres qui seront proposé dans le cadre du forfait PS Plus Essentiel. Alors, bonne cuvée ?

Le mois d’octobre avait plutôt fait fort avec la mise à disposition d’une grosse production ayant fait l’actualité en 2024 : Alan Wake 2. Cette suite que l’on attendait plus, arrivant quelque dix années après son prédécesseur, venait donc s’ajouter au catalogue, dans une période (où Halloween vient telle une conclusion) tout à fait propice à son univers. Et, avec lui, les abonnés pouvaient (re)découvrir deux réalisations un peu plus mineures et certainement un peu plus niches : Cocoon et Goat Simulator 3.

Novembre roux !

Quels morceaux succéderont à ceux encore présents (jusqu’au 3 novembre) ? Eh bien, on aura un cas assez similaire que précédemment, avec une grosse tête phagocytant un peu le reste de l’affiche. Ainsi, d’une part, se présenteront deux jeux à l’aura particulière, parce que s’adressant avant tout à des publics bien ciblés : les amateurs de courses automobiles avec EA Sports WRC 24 ainsi que les aficionados de simulation avec Totally Acurate Battle simulator.

D’autre part, et c’est certainement là que se tournera principalement toute l’attention, il y aura le fameux Stray. Ce jeu qui aura tant fait parler de lui lors de sa sortie en juillet 2022, pour la raison qu’il s’agissait d’une aventure où le joueur endossait le costume d’un petit chat roux. Un succès mérité ? Toujours est-il qu’il a bel et bien eu lieu, au point de faire surgir un projet de film à son endroit. Un film qui, par ailleurs, reste encore bien mystérieux…

Une sélection qui donne envie ? Si oui, il ne vous restera plus qu’à ajouter dans votre ludothèque ces jeux qui seront rendus disponibles entre les 4 novembre et 1er décembre prochains. Mais, en attendant, si ce n’a pas déjà été fait, on ne peut que vous conseiller d’aller jeter un coup d’œil sur le programme de ce mois octobre, dont l’expiration sera effective dans quelques jours.