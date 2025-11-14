Métamorph-osez votre ville avec Pokopia

Pokopia était la surprise du dernier Nintendo Direct : Game Freak propose pour la première fois un cosy game façon Pokémon. On y incarne un Métamorph déguisé en humain pour s’occuper d’une île habitée uniquement par des pokémons.

Avec Pokopia, Nintendo fait de nouveau appel à Koei Tecmo, l’éditeur déjà missionné pour la création de Hyrule Warriors. Pour ce projet, Game Freak collabore avec l’équipe de Dragon Quest Builders, un jeu qui empruntait le style de Minecraft et semble appliquer la même formule à Pokopia avec son mélange Minecraft/Animal Crossing. Un choix malin au vu du rythme effréné des sorties Pokémon, qui permettra peut-être à Game Freak de souffler un peu et de se concentrer sur l’essentiel pour mieux gérer les aspects techniques et l’optimisation, souvent critiqué dans les derniers jeux de la licence.

Un cosy game chez Game Freak

Pokopia reprend les mécaniques classiques du genre tout en y intégrant le monde des Pokémon. Dans la peau de Métamorph, nous sommes accueillis par le professeur Bouldeneu, le Pokémon plante qui se présente sous une nouvelle forme. Autrefois peuplé d’humains, le monde semble avoir subi une catastrophe et parait désormais sans vie. Bouldeneu demande l’aide de Métamorph pour le reconstruire et attirer à nouveau les Pokémon sur l’île. Créer des habitats adaptés permettra d’y faire apparaître de nouveaux, à la manière d’Animal Crossing où l’on accueillait des villageois au fil du jeu.

Grâce aux Pokémon, nous pourrons apprendre des capacités à leurs côtés, comme Feuillage avec Bulbizarre pour décorer l’île, ou Pistolet à O de Carapuce pour arroser les plantes. Il sera aussi possible de prendre l’apparence d’un Lokhlass ou d’un Dracolosse pour explorer le monde en nageant ou en volant. À mesure que le jeu avancera, le craft se débloquera pour créer une ville à l’image des anciens jeux de la licence.

Pour l’instant, Pokopia s’appuie sur des mécaniques éprouvées. L’ajout des Pokémon apporte un vrai plus, et les quêtes en leur compagnie promettent de nouvelles expériences. Mais en y regardant de plus près, difficile de ne pas le comparer à ses homologues directs. Mais son trailer laisse entrevoir quelques surprises encore bien cachées. Avec un prix de 69,99 €, il reste à voir si le jeu saura donner l’envie aux joueurs de plonger dans ce nouveau monde. Rendez-vous le 5 mars pour découvrir la réponse avec la sortie du jeu.