Pokémon TCG Pocket – Du luxe recyclé

Pokémon TCG Pocket suit son petit bonhomme de chemin et s’enrichit aujourd’hui d’une nouvelle extension au nom bien moins inspiré que les précédentes. Loin des dénominations évocatrices d’un lieu ou d’une idée dans la plus pure tradition des jeux de cartes, l’extension « Booster de Luxe EX » énonce ce qu’elle propose : des boosters aux propriétés revues pour privilégier la collection de cartes EX. Mais ce n’est pas tout, et c’est là que le bât blesse.

Tout d’abord, le booster en lui-même fonctionne différemment. Il ne contient plus cinq cartes mais quatre, et la quatrième est garantie d’être une carte EX. Les chances d’obtention ont été recalculées, et les cartes rares comme les immersives ou les Full Art ne peuvent s’obtenir que sur la troisième carte. Le suspens ne se joue plus donc à la toute fin, mais juste avant, retirant un peu de la saveur de chaque ouverture.

Ensuite, l’extension propose un ensemble de cartes déjà présentes dans les précédentes extensions. Aucune nouvelle carte avec des statistiques et des effets différents, seulement de nouvelles versions alternatives pour certaines EX et toutes les communes du set. Si on avait été en droit de s’attendre à ce que les cartes obtenues dans ce booster complètent leur set d’origine, il n’en est rien, puisque ce booster est associée à sa propre collection à compléter.

Une collection impossible

Le plus gros souci avec cette extension est l’impossibilité encore plus nette de la compléter. Compléter entièrement un seul des précédents sets en incluant les cartes Golds et toutes les Full Art est un calvaire, mais récupérer toutes les cartes dites communes est possible, grâce aux échanges et aux pioches miracles. Pour ce set, les communes sont légion, car chaque carte commune non-Ex possède une version alternative brillante qui demande à être collectée pour terminer la collection. Au total, l’extension comptabilise 353 cartes communes, et 379 cartes au total. Un nombre colossal sans intérêt puisqu’il s’agit de collectionner des cartes que la plupart des joueurs connaissent puisque déjà récupérées dans les sets précédents.

Mais surtout, l’ouverture de ce booster est limitée dans le temps. Il ne sera disponible qu’un mois, et disparaîtra du jeu le 30 octobre. Un parti pris à l’encontre de ce qu’il s’est fait jusqu’à présent, puisque toutes les extensions peuvent encore être ouvertes. Coupler cette limitation à la réduction du nombre de cartes dans le booster, et les chiffres ne suivent pas pour compléter un set. À hauteur de deux boosters par jour, additionnés aux sabliers journaliers, de début de mois, des nouveaux combats et de la fin de la saison classé (si tant est que vous y ayez participé), c’est environ 90 boosters de la nouvelle extension que vous pourrez ouvrir, pour un total de 360 cartes.

Les joueurs obtiendront donc moins de cartes que le set n’en comporte. Pokémon Company invite de manière détournée les joueurs à investir au grand minimum dans le pass premium s’ils veulent avoir une petite chance de toutes les attraper. Nous savons bien que compléter tous les sets n’est qu’un doux rêve gardé par un investissement monétaire déraisonnable, mais l’illusion tient encore moins bien lorsque même la collection de communes n’est quasiment pas terminable sans passer à la caisse.

Une stagnation compétitive

Si les combats ne sont toujours pas l’intérêt premier de Pokémon TCG Pocket, ils restent un indicateur de la diversité des propositions au sein du jeu. Et cette nouvelle extension, par le fait qu’elle n’amène aucune nouvelle carte, ne changera rien à l’état des matchs en ligne. Cela pourrait ne pas poser problème. Dans le cas d’une méta diversifiée, laissant sa part belle à la créativité des decks, ne rien changer n’est pas dérangeant, et peut même laisser aux compétiteurs le temps de peaufiner encore plus les stratégies.

Ça n’est malheureusement pas le cas ici. Depuis la dernière extension « Source Secrète », un deck fait la loi : une combinaison de Suicune-Ex, Amphinobi, et l’irréductible Giratina-Ex. En effet, seul Suicune-Ex a su se démarquer dans les nouveaux arrivants, et il était tout ce qu’il manquait à Amphinobi pour performer. Et non content de ne pas être contrable en combinaison avec Hélio, l’amphibien ninja fait partie des rares Pokémon à obtenir une nouvelle version Full Art dans l’extension « Booster de Luxe Ex ». Une prédominance qui va donc continuer, amenant à une multiplication des matchs miroir peu intéressants, dont l’issue est encore plus propice à être décidée par la chance.

La simplicité des combats de Pokémon TCG Pocket est à mettre en cause ici. Dans un jeu où les prises de décisions sont rares et les mécaniques de gameplay peu profondes, seul l’ajout de contenu peut redynamiser la compétition. Avec une nouvelle extension sans nouveauté, la compétition est vouée à stagner, dans un état malheureusement peu propice à la créativité, le sel des jeux de cartes.