Méga-Rayquaza arrive dans Pokémon TCG Pocket avec le booster Domination Céleste

Après une parenthèse mignonne au début de l’été avec le set « Jours Heureux », Pokémon TCG Pocket ressort l’artillerie lourde. Le booster « Domination Céleste » met à l’honneur Méga-Rayquaza, et arrive avec de nouvelles fonctionnalités pour les joueurs. Mais si les nouvelles cartes mettent en scène des Pokémons impressionnants, leurs attaques risquent de décevoir les amateurs de decks ultra optimisés.

Le Pokémon Cieux prend son envol

Le tant attendu Méga-Rayquaza Ex infligera 50 dégâts de base, et 50 dégâts supplémentaires pour chaque énergie feu ou foudre défaussée au lancement de l’attaque. Si cette dernière peut s’avérer surpuissante, elle a le défaut d’être lente à monter sans support. Le dragon n’ayant « que » 180 PV, il faudra être stratège pour utiliser correctement sa Méga explosion avant l’adversaire (quand on sait que certaines des cartes les plus populaires ont plus de 200 PV et infligent des effets handicapants en plus des dégâts).

En plus de Rayquaza, les joueurs pourront ajouter Méga-Métalosse Ex (qui peut utiliser n’importe quelle énergie pour attaquer) ou Méga-Gallame Ex (dont les dégâts sont amplifiés si une carte Supporter a été utilisée pendant le tour). Quelques terrains et Supporters viendront compléter les stratégies en jeu, notamment la Grotte Arc-en-Ciel qui risque de s’avérer très utile pour les amateurs du type Dragon.

Un jeu en lente évolution

Si Pokémon TCG Pocket est régulièrement alimenté avec de nouvelles cartes, on ne peut pas en dire autant des améliorations sur la qualité de vie ou sur les fonctionnalités. On se souvient que les échanges ont été très longs à arriver sur le jeu par exemple, alors que c’est l’un des éléments incontournables de Pokémon.

On est donc agréablement surpris d’apprendre que quelques nouveautés seront disponibles de ce côte-là avec la mise à jour Domination Céleste. Les joueurs pourront désormais partager des decks à partir d’un code-barre : s’agira-t-il d’offrir un deck entier à un ami, ou de lui donner une liste de cartes dont il pourra s’inspirer ?

On apprend aussi que « lorsque vous obtiendrez une carte apparaissant dans plusieurs Boosters, celle-ci sera enregistrée dans votre Cartodex comme faisant partie de tous les Boosters correspondants », faisant sans doute allusion au set « Booster de Luxe Ex ». Tout cela est encore flou… Il faudra patienter jusqu’au 30 juillet pour en savoir plus et espérer récupérer Méga-Rayquaza Ex en ouvrant un paquet.