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Méga-Rayquaza arrive dans Pokémon TCG Pocket avec le booster Domination Céleste

broccomilie

Rédactrice Web spécialisée dans le domaine du jeu vidéo. Amoureuse de légumes verts, de RPGs et de point'n'clicks depuis mon plus jeune âge.

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