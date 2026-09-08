Plug In Digital pourrait sacrifier Dear Villagers pour sauver son activité de distribution

D’après le média Origami, Plug In Digital aurait convoqué ses équipes lundi pour annoncer une cure d’amaigrissement. Un tiers des postes visés, recentrage sur la distribution, et surtout Dear Villagers, qui passerait de plus de vingt personnes à une poignée de salariés pour boucler les contrats en cours.

Plug In Digital confirme une réorganisation, nie la mort du label et admet une édition plus sélective. Traduction : le bras créatif du groupe montpelliérain se vide, pendant que le cœur historique de l’entreprise, la distribution, tente de tenir le navire.

Le bras créatif qui se vide

Dear Villagers, né sous le nom de Playdius en 2017, a sorti des jeux respectés : The Forgotten City, Naheulbeuk, Caravan SandWitch, Foretales, ScourgeBringer. Origami décrit une série de sorties qui n’auraient pas remboursé leurs budgets entre 2024 et 2026, dont Fort Solis, Terra Memoria, 1348: Ex Voto, Star Overdrive ou Big Helmet Heroes.

Deer & Boy, propulsé à l’Opening Night Live du Summer Game Fest 2024, n’aurait pas tenu ses promesses commerciales malgré une campagne marketing coûteuse. Même Caravan SandWitch, rentable pour l’éditeur, n’aurait pas suffi à sauver son studio ni à financer une suite.

Les témoignages recueillis par le média vont plus loin : contrats contestés en interne, retards accumulés, priorité donnée aux titres utiles à la division distribution plutôt qu’à une ligne éditoriale cohérente. Dear Villagers porterait les conséquences d’une croissance trop rapide, sans montée en compétence à la hauteur en production, marketing ou pilotage de projet.

Origami cite aussi une inquiétude plus large : sans restructuration crédible, Plug In Digital pourrait ne pas tenir au-delà de 2027, faute de rassurer les banques et l’investisseur majoritaire Bridgepoint, arrivé aux commandes en 2021. PID Games, label plus opportuniste mais stable, avait déjà été rangé en 2024. Côté distribution, le groupe aurait aussi perdu des portages ou des catalogues, dont ceux d’Alba: A Wildlife Adventure ou des Brésiliens de Behold Studios. Il resterait CALX, Gravity Circuit 2 et Shape Sender Deluxe à accompagner.

Plug In Digital n’est pas seul : Playdigious a abandonné son programme Originals en mars, tandis que Microids, Nacon, Don’t Nod et Quantic Dream ont aussi réduit leurs investissements. Dear Villagers ne disparaît pas officiellement. Il ne resterait plus qu’une coquille, pendant que la distribution tente de tenir le groupe à flot.