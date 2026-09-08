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Plug In Digital pourrait sacrifier Dear Villagers pour sauver son activité de distribution

Plug In Digital Dear Villagers licenciements

ElMama

28 ans, épris de symbolisme et obsédé par le sens des choses, mes œuvres pivots sont Evangelion et Nier Automata. Surtout passionné par le jeu vidéo japonais, sa culture, et moult autres trucs de nerd.

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