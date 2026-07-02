PlayStation Plus – FPS et RPG pour affronter la chaleur caniculaire de l’été

La chaleur et les différentes vagues de canicule à venir vont forcément contraindre les plus téméraires d’entre nous à rester au frais (ou, tout du moins, à l’abri des rayons du soleil) à la maison. Pour nous aider à patienter avant de pouvoir remettre un orteil à l’extérieur, Sony propose une fournée de jeux, dans la formule PS Plus Essential du mois de juillet, qui nous aidera à prendre notre mal en patience.

Les trois jeux du PS Plus de juillet 2026

Call of Duty: Modern Warfare 3 – PS5 et PS4

For the King 2 – PS5 et PS4

CrossCode – PS5 et PS4

Modern Warfare 3, quand le reboot n’en mène pas large

Sorti dans la foulée de Modern Warfare 2, Call of Duty: Modern Warfare 3 fut une sacrée douche froide pour tous les joueurs pressés de retrouver le capitaine Price et ses camarades de la 141. La campagne, qui devait à la base être proposée en DLC de l’opus précédent, se résume à déambuler sur des morceaux de cartes Warzone tout en défouraillant à tout-va sans réel objectif. Le mode multijoueur avec un SBMM (matchmaking basé sur le niveau du joueur) inexistant et une quantité honteuse de cartes recyclées des opus précédents. Reste un mode Zombie plutôt sympathique empruntant au genre de l’extraction-shooter mais qui, passé quelques parties, devenait vite redondant.

L’opus suivant, proposé par Treyarch et Raven Software, Call of Duty: Black Ops 6, a largement rattrapé la barque avant la désillusion totale amenée par Black Ops 7. Dans l’état, Call of Duty: Modern Warfare 3 devrait vous amuser une poignée d’heures avec un mode multijoueur gangréné par les tricheurs et autres aberrations de codages et de game design mais toujours sympathique lors d’une soirée entre amis.

CrossCode, l’hommage parfait au JRPG

Léa se retrouve piégée dans le dernier MMORPG à la mode, CrossCode. Grâce à un savant amalgame de magie et de réalité augmentée, les joueurs, comme Léa, peuvent déambuler sur une lune prévue pour accueillir tout ce beau monde. Mais notre protagoniste du jour se réveille complètement muette et amnésique, et la découverte du monde qui l’entoure sera la clé pour comprendre ce qui lui arrive. Action-RPG hommage aux JRPG d’antan, CrossCode est une petite pépite de la scène indépendante qui, certes demande de l’investissement, associe énigmes retorses, combats dynamiques, écriture intelligente et exploration d’un monde riche en surprises.

CrossCode saura vous occuper pendant de longues heures, et tout fan de RPG à l’ancienne y trouvera son compte dans cette relecture maligne du genre isekai.

For the King 2, quand rogue-like et jeu de plateau font bon ménage

For the King 2 a l’ambition d’hybrider deux genres avec une particularité : proposer un mélange des atouts du rogue-like et du tactical-RPG en l’implémentant dans le déroulé d’une partie de jeu de rôle sur plateau. Les déplacements et les combats sont possibles grâce à un jet de dés virtuel et, de ce fait, l’aléatoire a une place prépondérante. Le joueur devra donc redoubler de stratégie et d’anticipation en équipant correctement ses avatars et en prenant bien en compte leurs classes avec leurs lots d’avantages et de défauts. Les combats se font au tour par tour et toute mort est synonyme de perte d’équipement et d’éternel recommencement. Mais la témérité est récompensée et plusieurs objets permanents seront disponibles pour vos personnages au fur et à mesure de votre avancée dans le jeu.

Exigeant, original et facilement addictif, For the King 2 est une autre très bonne pioche de cette fournée du PS Plus de juillet 2026. Entre les parties endiablées (et rageantes) sur Modern Warfare 3, la découverte du monde de CrossCode et les nombreuses parties de For the King 2, le début de l’été sent déjà bon la procrastination et les parties jusqu’au bout de la nuit.