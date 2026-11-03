Avant Persona 6, un remake du premier opus ?

Alors que l’on attend depuis quelque temps l’arrivée de Persona 6, Atlus a décidé de nous faire patienter avec Persona 4 Revival, le remake prévu pour le 18 février 2027. Mais il semblerait que d’autres plans se profilent également puisqu’une rumeur évoque désormais le développement d’une nouvelle version du premier Persona sorti sur PS1 en 1996.

La rumeur apparaît

Atlus vient-il d’être victime d’un leak ? La question se pose en effet depuis la mise en ligne d’une vidéo (sur la chaîne YouTube P1Remake) aujourd’hui passée au statut privé mais toujours en circulation sur la toile. Présentant un rendu similaire à ce qu’a connu Persona 3 Reload, elle nous fournit quelques éléments caractéristiques de la série découpés selon un plan précis : l’exploration d’un couloir par le protagoniste, une phase de combat ainsi qu’une cinématique.

L’autre particularité de cette supposée fuite, c’est qu’elle semble en dévoiler davantage. C’est certes succinct, mais on y aperçoit un personnage qui ne devrait pas apparaître si le remake en question ne se centrait que sur le premier opus. La présence de Tatsuya Suou, héros de Persona 2 : Innocent Sin, laisse à penser que Persona premier du nom ne serait pas le seul concerné par ce projet de remake. À moins qu’il ne s’agisse que d’un placeholder, soit le placement d’un personnage au lieu d’un autre…

Une apparence de vérité ?

Selon certains observateurs, il y a dans la vidéo certains indices qui pourraient légitimer la fuite. D’une part, il y a le personnage d’Eriko qui effectuerait la même animation d’invocation que celle de Yukiko aperçue dans une présentation de Persona 4 Revival. Ensuite, lors de la phase de combat, on peut voir en haut à gauche ce qui s’apparente à un texte de débogage généralement visible en phase de développement.

Est-ce suffisant pour établir une crédibilité ? Certainement pas, avec l’IA qui chaque matin se pare davantage des oripeaux de la vérité, il y a des raisons de douter. Et, même si Atlus avait déjà connu une fuite similaire avec P3 Reload, rien ne nous dit qu’il en est ici de même. Il nous faudra donc attendre une communication officielle afin d’être définitivement fixé.

En tout cas, cette possibilité n’est absolument pas aberrante. Le producteur Wada Kazuhisa avait, lui-même, envisagé cette possibilité l’été dernier au cours d’une interview accordée à GamerBraves. Et, comme on est actuellement en plein dans le trentième anniversaire de la saga, on ne serait pas surpris de voir Atlus marquer le coup de la plus forte des manières.