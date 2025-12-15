No Law – Un nouveau monde ouvert cyberpunk

Sorti en 2021, le premier jeu du studio Neon Giant avait marqué les esprits en rencontrant un beau succès. Jouable jusqu’à trois joueurs en vue isométrique 3D, The Ascent proposait un action RPG accrocheur dans un univers cyberpunk soigné. Sans surprise, l’éditeur Krafton a profité des Game Awards pour annoncer No Law, un nouveau projet des développeurs qui, cette fois, fera le choix d’une vue subjective et d’une expérience exclusivement solo.

Dans No Law, les joueurs incarnent Grey Harker, un ancien militaire ayant laissé derrière lui une vie marquée par la guerre pour mener une existence paisible auprès de ses plantes, jusqu’à ce que les ennuis le rattrapent. Lorsque sa quiétude est brutalement bouleversée, Harker doit compter sur son instinct de soldat d’élite et son arsenal personnalisé pour récupérer ce qui lui a été volé et affronter la ville qui lui a causé du tort.

Entre clichés et promesses

Propulsé par Unreal Engine 5, No Law combine des combats intenses à la première personne et une grande liberté d’action. Que les joueurs privilégient la précision, la furtivité ou bien la destruction, leur approche définira leur expérience. Ils devront maîtriser des améliorations militaires avancées, expérimenter des outils de science-fiction et des mouvements verticaux, jusqu’à transformer chaque mission en une histoire personnelle mêlant vengeance, conséquences et survie.

Après Cyberpunk 2077 qui, malgré un lancement compliqué, a su marquer les joueurs par son univers, son gameplay et son écriture, une question se pose naturellement : une proposition dans un univers proche, portée par un studio plus modeste, peut-elle tirer son épingle du jeu ? No Law semble en tout cas proposer un univers cohérent et un gameplay prometteur. Reste à savoir si son récit saura réellement nous embarquer, car rien ne pourra être affirmé avant d’avoir le jeu entre les mains. Les possibilités évoquées par les développeurs paraissent nombreuses. La promesse de choix ayant un réel impact sur l’histoire, et d’un déroulement jamais identique d’une partie à l’autre, suscite clairement l’intérêt. Reste désormais à voir si ces ambitions se concrétiseront une fois en jeu, ou si elles resteront au stade de simples promesses marketing.

La déclaration du directeur Claës af Burén donne tout de même envie d’y croire :

« Avec The Ascent, nous avons établi des bases solides quant à notre approche de la construction de mondes, de systèmes et de récits. Ce nouveau projet reprend tout ce que nous avons appris et l’applique à une expérience totalement différente, plus grande, plus dynamique et plus personnelle que tout ce que nous avons fait auparavant. »

Les ambitions de Neon Giant semblent bien présentes. Avec le soutien de Krafton et un budget à la hauteur, No Law pourrait nous offrir un monde ouvert riche en surprises, ou au contraire se révéler plus générique que prévu. Difficile de trancher à ce stade. Le jeu ne dispose pas encore de date de sortie, et est attendu sur PC, PS5 et Xbox Series X|S.