Le projet EA Sports College Basketball déjà en péril à cause de l’ogre 2K

Si en Europe notamment, la NBA reste largement suivie, aux Etats-Unis, c’est une toute autre paire de manche. Attention, n’allez pas imaginer que la ligue nord-américaine est en crise, elle ne s’est d’ailleurs jamais aussi bien portée financièrement, mais en matière de basketball, les américains ont surtout d’yeux pour une autre compétition: le championnat universitaire NCAA. Aujourd’hui, la March Madness (les play-offs universitaires) est plus suivie sur le territoire que ne le sont les play-offs NBA. Alors forcément, il y a un marché à conquérir, et Electronic Arts serait prêt à dégainer. Objectif: ramener à la vie la franchise EA Sports College Basketball, . En ligne de mire, la saison 2028-2029.

Alors que la franchise NBA Live semble avoir définitivement déclaré forfait face à l’ogre NBA 2K, EA souhaiterait donc se placer sur un autre terrain. Mais alors que le lancement d’EA Sports College Basketball semblait en bonne voie il y a encore quelques semaines, aujourd’hui, le son de cloche serait bien différent. Selon le journal américain Sports Business Journal, les négociations entre EA et la ligue de basket-ball universitaires seraient actuellement au point mort. Et la faute à qui ? Au concurrent direct NBA2K pardi !

Vers une offre NBA 2K plus développée dans le futur ?

Dans les faits, il semblerait que 2K soit déjà en négociations avec les écoles nord-américaines afin de les intégrer à un autre projet. S’il n’existerait aucune clause d’exclusivité entre les deux parties, Electronic Arts, de son côté, souhaiterait au contraire un accord exclusif. Une belle impasse qui pourrait déboucher sur une annulation pure et simple du projet College Basketball, ce qui ferait un peu tâche après un teasing en grande pompe début juillet.

Honnêtement, on n’imagine pas 2K lâcher aussi facilement sur le dossier. La firme est depuis des années le leader incontesté de la simulation de basketball, et n’a que peu d’intérêt à faire un cadeau à son rival historique. On imagine aisément la franchise NBA 2K continuer son développement en y ajoutant la NCAA, devenant par la même la référence de l’ensemble du basket US. Et qui sait, pourquoi ne pas devenir à moyen terme la simulation ultime en y ajoutant les équipes européennes ? L’Euroligue se plaignait récemment de manquer de visibilité sur d’autres médias, négocier avec 2K pourrait être un superbe moyen de s’ouvrir à l’international. Un deal gagnant-gagnant, surtout avec le savoir faire acquis par la franchise NBA 2K avec les années.

Une chose est sûre, c’est que le public américain attend fortement le retour du College Basketball sur nos consoles. Que ce soit via Electronic Arts ou 2K, le succès sera sans nul doute au rendez-vous. À l’heure où nous écrivons ces lignes, avantage 2K, mais nous ne sommes pas à l’abri de nouveaux rebondissements dans le dossier.