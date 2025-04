Electronic Arts licencie de nouveau, un projet Titanfall annulé

Alors que les fans attendaient de pied ferme une suite à l’excellent Titanfall 2, des rumeurs persistantes laissaient même croire qu’un nouvel opus était enfin en développement chez Respawn Entertainment et Electronic Arts. C’est finalement une nouvelle douche froide que nous rapporte notre dieu des journalistes spécialisés à tous : Jason Schreier.

EA annonce la suppression de plusieurs centaines de postes, touchant notamment son prestigieux studio Respawn Entertainment (encore). D’après les informations rapportées par une source proche du dossier, entre 300 et 400 employés ont été « gracieusement remerciés », dont environ 100 chez Respawn. En parallèle, un projet situé dans l’univers de Titanfall, connu sous le nom de code « R7 », a été tout simplement annulé.

Il s’agissait d’un énième extraction shooter, genre de plus en plus populaire dans l’industrie, mais le développement n’en était qu’à ses débuts et aucune sortie proche n’était envisagée. Cela n’empêche pas la frustration d’être palpable : R7 représentait un mince espoir de revoir l’univers de Titanfall revenir sur le devant de la scène, après des années d’absence.

Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, Respawn évoque sa décision de « s’éloigner de deux projets en phase d’incubation » et de « procéder à des ajustements ciblés dans ses équipes ». Le second projet mentionné aurait lui aussi été annulé un peu plus tôt dans l’année.

Respawn se concentrera désormais sur ses piliers actuels : la prochaine itération de Star Wars Jedi et le suivi d’Apex Legends, qui devrait bénéficier d’une refonte majeure dans les mois à venir. Des choix qui s’inscrivent dans une logique de recentrage stratégique, selon Electronic Arts. Bref, le bullshit de PDG dont nous avons l’habitude.

Rappelons que le début d’année a été marqué par une révision à la baisse de ses prévisions de revenus, notamment après les performances décevantes de EA Sports FC 25. BioWare, autre studio emblématique sous l’égide d’EA, a lui aussi été charcuté après le lancement mitigé de Dragon Age: The Veilguard, qui aurait raté ses objectifs de ventes de 50 %.

Pour les fans de Titanfall, cette annulation est un nouveau coup dur. Le silence autour de la licence semble désormais plus assourdissant que jamais. Electronic Arts continue de multiplier les licenciements, alors que Split Fiction s’est vendu à plus de deux millions d’exemplaires en à peine une semaine de commercialisation.