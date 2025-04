The Last of Us – Naughty Dog continue d’essorer la licence

Alors que le premier épisode de la saison 2 de la série The Last of Us sera disponible à partir de demain, du côté de Naughty Dog, on continue de surfer sur la vague, quitta à flirter avec les limites de l’overdose. Le studio vient ainsi d’annoncer une nouvelle réédition de ses deux jeux The Last of Us au sein d’un tout nouveau bundle. Disponible uniquement sur PS5, The Last of Us Complete comprendra les deux titres phares dans leur versions les plus récentes, ainsi que tous les DLC associés. De quoi profiter une énième fois des aventures vidéoludiques d’Ellie et Joël, ou de les découvrir.

Proposé à quatre-vingt-dix-neuf euros en version numérique, le bundle sortira également en version physique accompagnée de quelques goodies, parmi lesquels un steelbook et des comics, pour la somme de cent-dix-euros. Les précommandes sont ouvertes pour une date de sortie fixée au 10 juillet. Soyons honnêtes, ça fait tout de même cher pour des jeux déjà édités et réédités à foison. Surtout, en faisant le choix de proposer une version agrémentée d’objets collectors à un prix plutôt élevé, le studio risque de se couper d’une partie des potentiels acheteurs, ceux qui pourraient découvrir la franchise, au profit des mêmes que d’habitude: les fans de la première heure prêts à ajouter une nouvelle version du jeu à leur escarcelle.

Mais chez Naughty Dog, on est prêt à tout pour essorer le produit jusqu’au bout, et ce depuis quelques années déjà. Depuis sa sortie en 2013 sur Playstation 3, The Last of Us a déjà connu de nombreux portages, un remake, sans compter les éditions et autres objets collectors qui ont accompagné chaque nouvelle console. Et le second opus pourrait bien suivre le même chemin dans le futur.

Pourtant, chaque nouvelle sortie s’accompagne de son lot de critiques de la part de la communauté et de la presse, mais Naughty Dog semble n’en avoir que faire. Après tout, à l’image de la saga GTA, dont de multiples versions ont fleuri pendant des années, pourquoi ne pas continuer à capitaliser tant que les consommateurs répondent présents ?

C’est d’autant plus dommage que le pack proposé aurait pu constituer une très bonne porte d’entrée dans la saga vidéoludique pour ceux qui ne connaissent pour le moment que la série. C’est d’ailleurs spécifiquement à ce public, celui qui a découvert les aventures de Joel et Ellie grâce à la série que Neil Druckmann et sa bande s’adressent dans un message de présentation de ce nouveau projet. Sans oublier de remercier ceux sans qui The Last of Us ne serait pas le phénomène qu’il est devenu aujourd’hui: les fans de la première heure. Un message sincère, mais qui ne convaincra certainement pas les plus sceptiques quant à la politique commerciale du studio sur son produit star.