Mortal Shell II – Gore et TPS au pays du Souls-like

Le Summer Game Fest 2025 s’est ouvert avec un trailer d’annonce pour le retour d’un Souls-like, manquant au premier abord un peu d’originalité au vu du reste de la conférence. Mortal Shell II s’inscrit comme le deuxième épisode de la (désormais) série entamée en 2020.

Un 2ème titre au gameplay diversifié

En 2 petites minutes, Mortal Shell II montre déjà beaucoup de ce qu’il aura à proposer. Tout d’abord, la présence dès le départ du Réceptacle trouvé (ou Foundling en VO) permet déjà d’identifier le retour de 2 mécaniques majeures du premier épisode : la capacité de durcissement permettant de dévier les coups reçus tout en créant une ouverture dans la posture de l’adversaire, et la possibilité (voire la nécessité au vu des avantages) de posséder les cadavres sans vie de personnages afin de s’approprier leurs capacités et leurs armes.

Pourtant, ça n’est absolument pas ce qui saute aux yeux en regardant le trailer. Non, on retiendra plutôt le taux d’hémoglobine aspergé à l’écran plutôt élevé. Car Mortal Shell II semble se diriger vers une ambiance plus sanglante que son prédécesseur, avec l’ajout d’une pléthore de coups de grâce réduisant les adversaires en charpie. Une fin de duel plutôt satisfaisante pour qui n’est pas allergique à la vue du sang.

Autre nouvel élément de gameplay, l’ajout d’un gameplay TPS avec différentes armes de tir. Partie pris plutôt surprenant pour un type de jeu initialement basé sur les combats au corps-à-corps où les attaques à distance sont généralement un moyen de soutien ou d’achever des ennemis déjà bien amochés en toute sécurité. Mais au vu de ce qui est déjà présenté, avec 3 différentes armes – une arbalète mitrailleuse, un fusil à pompe, et une mini catapulte -, l’idée a l’air d’avoir été pensée comme une véritable alternative au combat au corps-à-corps.

Se démarquer de la masse Souls-like

Entre le DLC de Lies of P et l’annonce de Code Vein 2, le Summer Game Fest a été le lieu de nombreuses annonces de jeux reprenant le gameplay proposé par la série phare de FromSoftware. Si Code Vein a eu l’idée de le combiner à des vampires en style animé, et Lies of P a voulu être un pont entre Pinocchio et une esthétique steampunk, qu’est-ce qui peut bien être la valeur ajoutée de Mortal Shell II en terme d’ambiance ?

Au vu des images, le jeu reste dans une ambiance particulièrement sombre, qui correspond bien aux thématiques généralement abordée par les Souls-like. Mais si on pouvait reprocher au premier du nom une ambiance assez générique dans la dark fantasy, ce second épisode semble se diriger vers une esthétique religieuse, avec une grande abondance de prêtres et d’armures évoquant des batailles ressemblant aux Croisades.

Avec une sortie prévue pour 2026 sur PS5, Xbox et PC, Mortal Shell II s’annonce déjà comme une nouvelle alternative au genre Souls souvent surchargé de sorties. Espérons que Cold Symmetry aura su trouver une formule gagnante pour se démarquer des autres propositions.