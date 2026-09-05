La chasse bientôt ouverte avec Monster Hunter Wilds: Ascendance

Après une excitation presque déraisonnable de la part des joueurs avant sa sortie, Monster Hunter Wilds, paru en début d’année dernière, a globalement déçu les attentes, sans doute trop élevées. Une déception qui s’est matérialisée par des chiffres de ventes d’abord excellents, avec dix millions de copies écoulées le premier mois avant que les ventes ne s’essoufflent pour atteindre « seulement » 11,8 millions fin juin 2026. Monster Hunter Wilds: Ascendance, le monstrueux contenu additionnel habituel pour la licence, aura donc la lourde tâche de convaincre de la nouvelle pertinence de cet épisode.

Pour notre part, nous avions beaucoup apprécié notre aventure et la perspective de repartir à la chasse nous met déjà l’eau à la bouche. Reste que c’était déjà le cas pour les extensions Iceborne et Sunbreak de Monster Hunter World et Rise : initialement, les jeux de base ont suscité des reproches, notamment sur leur contenu, avant que leurs DLC ne complètent de manière magistrale l’expérience et ne finissent par mettre tout le monde d’accord. Croisons les doigts pour que le miracle se produise à nouveau.

De quoi fouetter un Palico ?

Monster Hunter Wilds: Ascendance se présente comme un contenu haut niveau. Ainsi, pour en profiter, il faudra initialement avoir bouclé l’aventure de base. Après sa conclusion, un gigantesque Dragon Ancien, le Lao-Shan Lung, fera son apparition et menacera l’écosystème du monde. Une présence qui provoquera aussi l’apparition d’îles célestes, une nouvelle région au-delà des nuages où nous pourrons découvrir de nouveaux monstres à chasser réguler.

On ne s’attardera pas sur la composante narrative, quoiqu’elle semble avoir une certaine importance, car ce n’est pas vraiment ce qu’on vient chercher dans cette extension. Qu’importe le prétexte, au final, on est là pour récupérer de quoi nous forger de nouvelles armes et armures, et l’Arateka, l’une des nouvelles créatures présentées pour l’occasion, s’annonce particulièrement fun à combattre.

D’autant qu’avec l’implémentation de l’Ignificateur, un nouvel équipement permettant de renouveler la palette de mouvements à notre disposition, l’expérience pourrait encore se renouveler. C’est d’ailleurs un pas supplémentaire vers la simplification d’accès à la licence. Cela peut paraître paradoxal, ce nouvel équipement ajoutant de la richesse et donc de la complexité au gameplay, mais c’est surtout une solution supplémentaire permettant aux joueurs moins expérimentés de venir à bout des monstrueuses créatures du jeu.

On voit cependant déjà poindre le discours de certains puristes ayant connu la licence il y a quinze ou vingt ans et n’ayant pas apprécié le virage opéré par Monster Hunter World. Concédons que les derniers épisodes proposent beaucoup moins de challenge (le post-game « expert » compensant, en partie, cela), mais ce qu’on a pu perdre en richesse et en optimisation des builds, on l’a indubitablement gagné en souplesse.

Monster Hunter Wilds: Ascendance est donc aussi là pour tenter de combler les attentes de ses fans historiques, même si la bataille semble perdue d’avance. Pour notre part, nous allons suivre avec attention les prochaines présentations de cette extension à commencer par le prochain Capcom Spotlight du Tokyo Game Show, le 16 septembre, qui devrait lever le voile sur de nouveaux monstres voire sa date de sortie en 2027.