Monster Hunter Stories 3 – Un DLC bien cher pour du vide

Après une sortie discrète mais couronnée de succès, Monster Hunter Stories 3 préparait son avenir. Lors du Capcom Spotlight de ce 25 juin, le studio a détaillé un peu plus le contenu de son DLC et de sa mise à jour, rendus disponibles dans la foulée. Une sortie largement attendue par le public conquis par le jeu, mais qui déçoit de par son contenu.

Voici plusieurs mois que le DLC était attendu. Annoncé dès la sortie du jeu, il plonge le joueur dans une nouvelle quête annexe, cette fois-ci centrée autour de Rudy, le palico royal du protagoniste. A l’origine prévu pour l’automne, Capcom avait par la suite annoncé que le DLC sortirait plus tôt que prévu, une annonce qui n’avait pas rassuré un public déjà circonspect lors de la première annonce, avant même la sortie du jeu.

Lors du Spotlight, Capcom précise le contenu du DLC : la quête s’intéresse au lignage de Rudy, qui est relié à l’un des personnages phares de la licence, Navirou. Le palico des protagonistes de Monster Hunter Stories 1 et 2 fait son retour, et rencontre son successeur, dans une quête qui devrait permettre aux joueurs d’en apprendre plus sur l’histoire du petit félin.

Monster Hunter Stories 3 : un potentiel gâché ?

Autant dire, beaucoup de bruit pour pas grand chose : une quête bien courte, découpée en quatre parties, un nouveau combat de boss et une nouvelle compétence : voilà ce à quoi les joueurs peuvent avoir accès pour une dizaine d’euros. Pas de nouvelle créature à collectionner, pas même d’amélioration d’éléments annexes. Pour un jeu centré autour de la collecte et l’entraînement de créatures, ce n’est pas juste limité, c’est complètement vide.

Pire encore, alors que la bande-annonce promet le retour d’un monstre très apprécié de la franchise, le Nergigante, Capcom annonce tout de suite après qu’il n’est présent qu’en tant que figuration, et ne sera pas ajouté au roster de monstres qu’il est possible de collectionner. Un revers d’autant plus décevant que le Nergigante faisait partie des monstres phares de l’opus précédent.

Un sentiment de vide qui est d’autant plus fort que la mise à jour gratuite est elle aussi plutôt pauvre. Elle se limite à la proposition d’une difficulté un peu plus relevée sur certains combats déjà réalisés. Autant dire, du vent comparé à ce que l’opus précédent avait pu recevoir.

Finalement, alors que Monster Hunter Stories 3 était un titre très prometteur, il se retrouve sacrifié sur un écueil classique, celui du DLC qui n’apporte pas grand chose, qui aurait dû être inclu dans le jeu sans surcoût. Cependant, il fallait vendre une version deluxe du jeu, dont le DLC était l’argument de vente principal. Bien que cela n’enlève rien aux qualités du titre d’origine, il est clair qu’il est très décevant de voir Capcom offrir un suivi aussi pauvre pour un jeu s’inscrivant dans l’une de ses licences majeures, pour lesquelles le studio ne s’est toujours satisfait que de l’excellence…