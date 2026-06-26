Capcom Spotlight 2026 – Service minimum, mais du solide à venir

Capcom tenait hier soir son Capcom Spotlight estival, et le moins que l’on puisse dire, c’est que la présentation n’a pas révolutionné le paysage vidéoludique. Pas de grande annonce surprise, pas de reveal fracassant, mais plutôt un tour d’horizon de projets déjà connus, avec quelques détails supplémentaires pour les plus attendus.

Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen mis en avant

Le temps fort de la présentation revient sans conteste à Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen, dont le réalisateur Kento Kinoshita a détaillé le contenu avec davantage de précision. L’extension nous emmènera dans la région glaciale de Norgan, abandonnée depuis des années, autour d’un dragon déchu immortel et d’un nouveau personnage mystérieux nommé Eir. Au programme : 12 donjons inédits pensés pour les amateur·rices de challenge, un système de reliques à découvrir et à faire évaluer afin de forger des armes et des compétences exclusives, ainsi que de nouvelles options de personnalisation.

La sortie est confirmée pour le 9 octobre sur PS5, Xbox Series X|S, PC et Switch 2, une première pour la licence sur une console Nintendo. À noter qu’une mise à jour gratuite est prévue fin août pour améliorer les performances, ajouter des emplacements de sauvegarde et rééquilibrer la Peste draconique.

Onimusha: Way of the Sword s’est pour sa part illustré avec la présentation d’un nouveau boss, Dohatsu-ten. Le jeu reste prévu pour le 25 septembre, et une démo est d’ores et déjà disponible sur PS5, Xbox X|S et PC.

Un nouveau DLC pour Monster Hunter Stories 3

L’autre gros morceau concerne Monster Hunter Stories 3, qui accueille dès aujourd’hui son DLC narratif « Additional Side Story: Rudy », centré sur les origines du Felyne royal et sa rencontre avec le légendaire Navirou, et l’apparition du fameux Nergigante. Le contenu est accessible gratuitement pour les possesseur·euses des éditions Deluxe et Premium, et proposé à 9,99 dollars pour les autres. Nous reviendrons toutefois plus en détail sur Monster Hunter Stories 3 dans un article dédié.

Resident Evil Veronica a eu droit à un trailer sans grande révélation, tandis que les amiibo de Resident Evil Requiem ont désormais une date : le 30 juin prochain. Street Fighter 6 a présenté Yasmine, une nouvelle combattante au style corps à corps agrémenté d’un karambit indonésien, dont le gameplay sera détaillé début août. Bref, un Capcom Spotlight sans éclat, mais qui a le mérite d’être concis.