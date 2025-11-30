Le studio derrière Mobile Legends Bang Bang pourrait finir en Arabie Saoudite

La deuxième fois sera peut-être la bonne : ByteDance, l’entreprise derrière TikTok, et Savvy Games Group, qui appartient au fond d’investissement saoudien, seraient sur le point de trouver un accord sur la vente du studio Shanghai Moonton Technology Co, développeur et éditeur du jeu Mobile Legends Bang Bang.

C’est un projet qui pourrait se concrétiser alors que le fond d’investissement saoudien, qui semblait être une source d’argent inépuisable, serait en train d’atteindre sa limite d’après certains rapports. Ce n’est pas la première fois qu’une telle vente est envisagée, puisqu’en 2024, des rapports faisaient état d’une première tentative, sans accord final trouvé entre les deux partis.

Un gros coup d’influence en Asie du Sud-Est

Si le coup peut paraitre anodin, c’est que de notre point de vue européen, nous ne sommes pas la cible. Comme à chaque fois, les acquisitions réalisées par l’Arabie Saoudite ne sont pas réalisées par amour du jeu. C’est avant tout un moyen de diversifier les rentrées d’argent, gagner de l’influence et de redorer son image.

Mobile Legends Bang Bang est un MOBA particulièrement populaire dans les pays asiatiques. Il fait partie des jeux, comme Honor of Kings, qui ont profité du trou d’air causé par Riot Games, qui avait refusé de développer une version mobile pour League of Legends au cours des années 2010.

Ce sont des titres dont il ne faut pas négliger la portée : le mois dernier, Honor of Kings a rempli un stade de 60 000 places pour une finale de tournoi. Mobile Legends Bang Bang, quant à lui, est considéré comme l’un des jeux aux circuits compétitifs locaux les plus suivis. L’influence du titre est surtout présente en Malaysie, à Singapour et en Indonésie.

En 2024, la finale indonésienne de Mobile Legends Bang Bang avait attiré plus de 4 millions de spectateurs. A titre de comparaison, la finale de LCK, la ligue coréenne de League of Legends, disputée au printemps de la même année avait attiré un peu plus de la moitié de ce chiffre.

Plus généralement, Mobile Legends Bang Bang réussit à avoir une base de joueurs très large, qui se renouvelle bien. Il parait logique donc que l’acquisition du créateur d’une telle licence s’inscrive dans la stratégie des décideurs saoudiens.

Si nous avons déjà pu voir leurs investissement dans divers studios populaires tels que Nintendo, SNK ou Electronic Arts, mettre la main sur des licences particulièrement populaires et rentables dans les pays d’Asie du Sud Est n’est pas un choix à négliger. Vu sous cet angle, le choix d’investir dans Moonton Technology Co. malgré des finances qui se doivent de ralentir est cohérent.

La nécessité de s’implanter plus durablement dans ces marchés n’est pas une observation limitée à l’Arabie saoudite. Nintendo aussi ont annoncé en septembre la mise en place d’une filiale à Singapour. Ce mois-ci, le constructeur a également annoncé l’acquisition des studios de Bandai Namco de Singapour, pour les renommer Nintendo Studios Singapore.

Toutefois, il ne faut pas regarder cette acquisition potentielle sans son contexte. L’Arabie saoudite est déjà surveillée de près pour son rôle joué dans le rachat d’Electronic Arts. Dans le même temps, les financements à tout va commencent à mettre Riyadh dans une situation compliquée : beaucoup des projets lancés pour diversifier l’économie du pays coutent plus cher que prévus et il serait difficile d’assumer ces surcoûts.

Ainsi, si les discussions seraient bien avancées d’après Bloomberg, il ne faudrait pas non plus prendre cette acquisition comme achevée. D’autant plus que ce n’est pas la première tentative pour trouver un accord entre les deux.

Ce qui est certain, c’est que Moonton Technology et Mobile Legends Bang Bang sont, au même titre que des jeux comme Black Myth: Wukong ou plus récemment Where Winds Meet, d’une montée d’un marché asiatique de plus en plus remarqué.