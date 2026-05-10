Une mise à jour majeure, un DLC et une refonte de l’économie pour Europa Universalis V

Paradox Interacctive vient de déployer la mise à jour 1.2 d’Europa Universalis V, baptisée Echinades, qui se présente comme la plus grosse update qu’ait connue le jeu. Le patch note occupe pas moins de 72 pages d’un Google Doc, et comporte des refontes de systèmes importants ainsi que plus de 2 000 bugs corrigés par Paradox Tinto. De quoi occuper les amateurs de grand strategy pour un bon moment.

Au menu, les Balkans s’enrichissent de plus de 300 nouvelles avancées et 150 événements historiques dynamiques, avec un contenu étendu autour de la Grèce et de la péninsule balkanique, incluant de nouvelles réformes et de nouveaux privilèges. Ces ajouts viennent accompagner le premier DLC de contenu du jeu, Fate of the Phoenix, centré sur l’Empire byzantin, qui coûte, lui, une dizaine d’euros, mais affiche pour l’instant des avis mitigés sur Steam.

Des systèmes entièrement revus

L’économie a subi une refonte significative, avec une logique de routes commerciales affinée, des ajustements à la mécanique de présence maritime et l’ajout d’un système d’ordres commerciaux, le tout dans l’optique de coller davantage à la réalité historique. Du côté religieux, l’orthodoxie a été retravaillée pour faire des patriarches de véritables personnages interactifs avec lesquels le joueur peut composer, tandis que le système de lois et de préceptes a été revu en profondeur, certaines lois devenant désormais inviolables quand d’autres restent modifiables.

Le Saint-Empire romain germanique a lui aussi eu droit à une refonte complète de son interface, jugée jusqu’ici trop confuse par les joueurs, ainsi qu’à l’introduction d’une nouvelle Diète impériale et d’armées impériales dédiées. Un nouveau système d’autorité papale et des personnalités de pays gérées par l’IA font également leur apparition, tandis que les systèmes militaires ont été améliorés, notamment sur le plan logistique.

Au-delà des grandes réformes systémiques, Echinades apporte aussi son lot de nouveautés plus accessibles : un visualiseur d’événements en jeu, une option de police sans serif et des visuels de remparts en 3D. Plus de 2 000 bugs corrigés viennent compléter le tableau, dans l’espoir, pour Paradox, qu’Europa Universalis V finisse par s’imposer comme le successeur légitime d’Europa Universalis IV, qui trône toujours dans le cœur des fans.