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Une mise à jour majeure, un DLC et une refonte de l’économie pour Europa Universalis V

Europa Universalis V update 1.2

ElMama

28 ans, épris de symbolisme et obsédé par le sens des choses, mes œuvres pivots sont Evangelion et Nier Automata. Surtout passionné par le jeu vidéo japonais, sa culture, et moult autres trucs de nerd.

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