MindsEye continue de creuser sa propre tombe avec un mod inspiré de Rocket League

Rien n’arrête les développeurs de chez Build A Rocket Boy. A défaut de pouvoir (ou vouloir) sauver encore ce qui peut l’être dans la débâcle que représente MindsEye, les équipes créatives dirigées par Leslie Benzies et Mark Gerhard ont reçu pour tâche de créer un mod inspiré de Rocket League répondant au doux nom de Grenade Football. Tentative désespérée pour ramener une maigre poignée de joueurs dans la partie ? Ou simple provocation d’un studio qui semble n’avoir que faire de l’avenir de son jeu ?

Rocket Lea… Grenade Football !

Dans le mod Grenade Football de MindsEye, il est question de football, mais pratiqué à l’aide de lance-grenades. En 5v5, les joueurs seront libérés sur un terrain de foot, ressemblant à s’y méprendre à ceux de Rocket League, et devront capturer la balle dans leurs armes et la tirer à l’aide du lanceur qu’ils ont en main. Pâle copie de Rocket League avec des armes à feu ? Effectivement ! Car, au vu des images de la courte bande-annonce présentée par les développeurs, le mod ne semble s’embarrasser d’aucune question stratégique ni d’aucun développement de talents qui rendent les matchs de celui qu’il essaie allègrement de copier excitants et très souvent spectaculaires.

Esthétique datée et gameplay extrêmement simpliste, quel est le but de cette mise à jour, sinon d’attirer un nouvel oeil (pas forcément positif) sur MindsEye ? Ce mod de jeu détonne un brin avec l’expérience de base qui était, rappelons-le, un TPS d’action-aventure basé dans un futur proche. Pas vraiment une proposition propice à un mod faisant la part belle au football… Encore un coup dans l’eau pour Build A Rocket Boy ?

Un énième sauvetage maladroit ?

Ce ne sont pas les chiffres qui nous feront mentir, cette mise à jour ne semble pas exciter les joueurs plus que ça. A l’heure où ces lignes sont écrites, ce ne sont pas moins de 27 joueurs qui sont connectés en simultané au jeu sur Steam. Attention, cette grosse vingtaine de joueurs concerne l’ensemble de l’expérience MindsEye, et pas seulement le Grenade Football.

Comment ressentir le déploiement de cette mise à jour ? Est-ce réellement une tentative maladroite et désespérée de sauver encore ce qui peut l’être ? Pas vraiment, sachant que Grenade Football arrive quelques jours après la fin de la Coupe du monde de football. Pourquoi ne pas avoir capitalisé sur l’événement et avoir proposé le mod en pleine effervescence ?

Tant de questions qui resteront sans doute sans réponse, à ranger aux côtés des frasques liée au DLC racontant le sabotage du jeu, au lancement catastrophique de celui-ci et aux différents départs et licenciements. De mémoire de joueur, jamais un studio n’aura aussi mal géré le suivi d’un titre plutôt mal accueilli par la presse et les joueurs. No Man’s Sky et Cyberpunk 2077 s’en sont confortablement sortis, grâce à des développeurs prenant le temps d’écouter les joueurs et de répondre à leurs demandes.

Dans le cas de MindsEye, les développeurs et les dirigeants de Build A Rocket Boy semblent adopter le mantra de la mauvaise foi et de la chasse aux sorcières absconse plutôt que de répondre de leurs manquements et de leur mauvaise gestion du développement et de son suivi.