Kensuke Tanabe (Metroid Prime) annonce son départ de chez Nintendo

Après plusieurs années d’attente, Metroid Prime 4: Beyond se présentait enfin face aux joueurs. Néanmoins, la proposition n’était pas sans défaut. Et beaucoup, ou du moins un bon nombre, ont élevé la voix pour pointer un épisode, certes qualitatif mais imparfait. S’il n’était pas la réussite promise, il était la dernière œuvre de Kensuke Tanabe comme le révèlent les propos relayés par VGC.

« Je ne participerai plus à la production de la série à l’avenir […] Cela fait 40 ans que j’ai rejoint Nintendo. Metroid Prime 4 sera mon dernier titre développé chez Nintendo. »

Quarante ans de bons et loyaux services chez Nintendo

Ainsi c’est une longue carrière qui se ferme pour Kensuke Tanabe, qui fit ses premiers pas dans industrie en 1987 avec le Super Mario Bros. 2 de l’occident, à savoir le Yume Kyoko: Doki Doki Panic. Par la suite, c’est en proposant ses services sur les autres grosses licences de Nintendo (à l’instar de The Legend of Zelda ou un Donkey Kong par exemple) qu’il affuta ses armes.

Mais, bien entendu, c’est surtout sur la série de Metroid Prime qu’il acquiert le statut qui le définit aujourd’hui. En fait, il apparaît surtout comme l’un des noms grâce auxquels la saga a pu voir le jour en 2002. Ce qui fait logiquement de Tanabe un atout certain chez Nintendo. Aussi, il semble logique de considérer son départ comme un réel bouleversement.

Cela dit, ce départ ne semble pas inopiné : si l’on se fie aux mots transmis, il était vraisemblablement prévu de longue date, Tanabe alléguant un retrait naturel. Tout simplement. Néanmoins, n’est-il pas légitime de se demander ce qui adviendra de la série Metroid Prime, sans l’une de ses têtes pensantes ? D’autant que ledit homme a, avec le dernier opus, élaboré une toute nouvelle architecture censée accueillir tout un arc basé autour du personnage de Sylux.

Une architecture qui, aujourd’hui, semble compromise. Du moins, Tanabe ne croit pas en l’existence d’une suite directe. Est-ce à dire qu’il en est fini de la saga Metroid Prime ? Certainement pas. Celle-ci possède de solides fans et, qu’importe le temps que cela prendra, elle reviendra forcément sur le devant de la scène. N’a-t-il pas fallu près de vingt ans pour ce quatrième opus ? Et puis, qui sait, le départ de Tanabe ouvrira peut-être de nouvelles perspectives…

Mais, en attendant que cet avenir que Tanabe souhaite voir entre les mains de Risa Tabata (proche collaboratrice), tournons nos yeux vers le présent qui est vraisemblablement empli de surprises. Surtout quand il est synonyme de festivités, 2026 constituant le quarantième anniversaire de la légendaire Samus Aran et de son univers. Restons sur nos gardes, il y aura bien quelques annonces pour célébrer l’événement.