Metro 4 – Un développement sous tension, mais toujours en bonne voie

Le prochain épisode de la saga Metro se fait discret, mais plusieurs signaux récents confirment que le projet avance toujours chez 4A Games. Une information importante dans un contexte où sa maison-mère, Embracer Group, a multiplié les restructurations, annulations et fermetures de studios ces derniers mois.

Le maintien de Metro 4 dans les productions actives n’a rien d’anodin : la licence reste un actif solide pour l’éditeur, notamment depuis le succès de Metro Exodus, qui a dépassé les 10 millions de copies vendues. Dans une période d’instabilité pour Embracer, ce nouvel épisode apparaît comme un projet stratégique, à la fois pour des raisons économiques et d’image.

Un jeu façonné par un contexte inédit

Le développement de Metro 4 est indissociable de la situation en Ukraine. Une partie des équipes de 4A Games a été relocalisée à Malte après l’invasion russe de 2022, tandis que d’autres continuent de travailler dans le pays. Cette organisation hybride a forcément un impact sur la production, mais aussi sur le contenu du jeu.

Le studio a lui-même expliqué que les évènements récents avaient influencé son écriture. La série, déjà connue pour ses thématiques sombres et politiques inspirées des romans de Dmitry Glukhovsky, pourrait aller encore plus loin dans cette direction. Le prochain épisode s’annonce ainsi plus ancré dans des préoccupations contemporaines, sans possiblement renier l’identité post-apocalyptique qui fait sa force.

Trouver l’équilibre après Metro Exodus

Sur le plan du gameplay, Metro 4 devra surtout affiner la formule introduite par Metro Exodus. Le passage à des zones semi-ouvertes avait marqué un tournant pour la licence, mais avait aussi divisé une partie des joueurs, certains regrettant une perte de tension par rapport aux épisodes plus linéaires.

Les indices laissés par le studio, notamment via des offres d’emploi, suggèrent une volonté de renforcer l’immersion plutôt que d’élargir encore l’échelle. Intelligence artificielle plus poussée, simulation environnementale et cohérence du monde devraient être au cœur de l’expérience.

En parallèle, 4A Games travaille également sur un projet multijoueur. Peu d’informations ont filtré mais cette initiative montre une volonté d’élargir la portée du studio, sans que l’on sache encore quel lien exact existera avec Metro.

Si les récentes fuites et rumeurs ont relancé l’attention autour du prochain jeu Metro, évoquant un projet déjà bien avancé et possiblement proche d’une prise de parole officielle, ces informations restent à prendre avec prudence. Dans ce contexte, le silence de 4A Games pourrait relever d’un choix stratégique. À l’approche des grands rendez-vous de l’industrie, une annonce dans les mois à venir semble crédible, sans confirmation pour autant à ce stade.