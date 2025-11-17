Avec Deadpool VR, Meta continue les exclusivités VR

Si on pense à la guerre des consoles, le débat qui enflammait les joueurs il y a encore dix ans semble aujourd’hui bien lointain. Les frontières se sont ouvertes, Sony publie ses jeux sur PC, Microsoft envoie ses exclusivités du côté de la concurrence, seul Nintendo résiste encore à l’envahisseur en gardant ses licences pour lui. L’époque où il fallait absolument posséder la bonne machine pour jouer à un titre exclusif commence doucement à s’estomper.

Le monde de la VR raconte pourtant une autre histoire. Là où les consoles abandonnent leurs exclusivités, d’autres acteurs en créent de nouvelles. Valve a récemment présenté le Steam Frame, un casque VR capable de faire tourner toute sa bibliothèque Steam mais aussi de l’utiliser de façon autonome ou comme un simple écran pour diffuser ses jeux. Une approche similaire à celle d’un Meta Quest avec la différence que le casque est entièrement fait pour l’écosystème Valve.

En face, Meta continue d’accumuler les exclusivités, probablement pour attirer un public lassé et pour maintenir les joueurs dans son écosystème. La dernière annonce en date concerne Vampire Survivor VR, un titre inattendu lancé le jour de son annonce le 13 novembre et réservé au Quest 3/S.

À la recherche du bonheur

La bataille s’étend même aux super héros : DC a ouvert le bal avec Batman: Arkham Shadow, exclusif au Quest 3/S. Pour en profiter, il faut passer sur la nouvelle génération de casque, même si le jeu semble tourner parfaitement sur Quest 2 par des moyens non officiels. De son côté, Marvel dégaine Deadpool en VR, prévu pour le 18 novembre, encore une exclusivité réservée au Quest 3/S. Une stratégie basée sur la rareté, comme au temps des consoles. Même si la bibliothèque du Quest manque encore d’ampleur face au futur Steam Frame, qui pourra se connecter nativement à Steam et profiter d’un catalogue gigantesque.

Le prix, l’accessibilité et surtout la présence du casque dans tous les magasins en font encore le leader évident du marché. Là où Meta cherche à rendre la VR toujours plus simple et grand public, Valve semble vouloir croiser les mondes : proposer son écosystème Steam tout en offrant un casque puissant, pensé pour une niche plus restreinte. Même si Meta multiplie les exclusivités comme à l’époque de la guerre des consoles, les publics visés restent finalement assez différents.

Une concurrence existe, mais elle ressemble plus à deux mondes parallèles qu’à un véritable duel frontal, ce qui au final offre un choix plus varié pour les joueurs. Il ne reste plus qu’à attendre 2026 : la VR progresse et les prochains développements du marché s’annoncent intéressants.