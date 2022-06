Mega Drive 2 Mini – Pas encore de date en France, mais un drôle d’accessoire

Vous n’avez pas pu rater l’annonce de SEGA il y a quelques semaines : l’ex-constructeur et désormais éditeur japonais s’apprête à lancer une nouvelle mini-machine. Fort du succès de la Mega Drive Mini, SEGA a annoncé une Mega Drive 2 Mini (qui sera aussi une Mega Drive Mini 2, du coup…).

Comme pour la première machine sortie il y a maintenant bientôt trois ans, SEGA annonce le line up progressivement, par vagues, pour garder éveillé l’intérêt des joueurs. On sait que la console embarquera 50 jeux, dont 20 issus du catalogue Mega-CD. À l’heure actuelle, voici les titres qui ont été annoncés :

Jeux Mega Drive :

After Burner II

Bonanza Bros

Columns III

Fantasy Zone (dans une version exclusive à la Mega Drive 2 Mini)

Magical Taruruto-kun (un platformer développé par Game Freak !)

MegaPanel (un Tetris-like signé Namco jamais sorti du Japon)

Nadia: The Secret of Blue Water (RPG tiré du célèbre anime Nadia et le Secret de l’Eau Bleu, là encore inédit en dehors du Japon)

OutRun

Puzzle & Action: Ichidant-R

Shining in the Darkness

Splatterhouse Part 2

Star Mobile (sorti uniquement sur PC Engine au Japon)

Thunderforce IV

Virtua Racing

Mansion of Hidden Souls

Night Striker

Shining Force CD

Silpheed

Sonic CD

Starblade

The Ninja Warriors

Fushigi no Umi no Nadia, ou Nadia et le Secret de l’Eau Bleu, un RPG Mega Drive jamais sorti du Japon

Une toute petite moitié du line-up a donc été dévoilée, mais ce ne sont pas les seuls informations qui ont été communiquée à propos de cette nouvelle mini machine. Si la première Mega Drive Mini s’était vue accompagnée de toute une série d’accessoire cosmétiques (dont un 32x et un Mega-CD uniquement décoratifs), cette Mega Drive 2 Mini connaîtra les honneurs d’un véritable accessoire fonctionnel : le Cyber-Stick. Une impressionnante manette de jeu conçue sur mesure pour After Burner II, qui fonctionnera aussi avec Night Striker ou Starblade. Et on imagine que d’autres jeux vont venir s’ajouter à cette liste au fur et à mesure que la liste complète sera révélée.

Déjà listé sur Amazon.jp, le Cyber Stick n’a pas encore de prix affiché, même si certains sites évoquent le prix de 19800 ¥, soit 139€. Amazon évoque aussi une compatibilité PC… Qui d’autre que nous s’imagine déjà l’essayer avec Flight Simulator ?!

Prévue au Japon pour le 27 octobre prochain, nous ne savons toujours pas si la Mega Drive 2 Mini bénéficiera d’une sortie européenne. Et même si c’était le cas, rien ne nous dit que le line up serait le même, ou que le Cyber Stick serait aussi distribué ici. Néanmoins, un Nadia et le Secret de l’Eau Bleue traduit officiellement en anglais pourrait facilement nous convaincre de précommander la petite machine. À suivre, donc…