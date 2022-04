L’avenir des studios indépendants entre les mains de l’App Store

Lorsque l’on est un studio indépendant et que l’on développe un projet qui représente déjà une masse de travail énorme, on ne s’imagine pas que l’on devra revenir encore dessus, surtout si ce jeu est considéré comme fini et ne nécessitant aucune mise à jour. Et pourtant, App Store et Play Store durcissent leurs règles et viennent pourrir la vie des petits créateurs.

Apple a mis à jour sa politique concernant son App Store. Une mise à jour plutôt mal accueillie par les développeurs qui pointent du doigt les règles de plus en plus strictes pratiquées par la marque à la Pomme. En effet, une application qui ne serait pas mise à jour depuis deux ans disparaîtra au bout de trente jours si rien n’est fait. Cela concerne donc également les jeux indés.

Les jeux peuvent exister en tant que projets complètements finis ! Certaines productions ne sont pas pensées pour être mises à jour. – Emilia Lazer-Walker, développeuse et conseillère « Défense des jeux et de l’informatique » pour Microsoft.

Apple justifie cette décision en s’appuyant sur le fait qu’elle soit prise pour le bien des consommateurs. Le constructeur américain souhaite proposer une plateforme bien entretenue où les applications sont fonctionnelles et à jour. Elle s’assure de ce fait que les applications sont toujours adaptées aux produits qu’il commercialise, aux nouvelles tailles d’écran ou aux changements d’OS. Les « vieilles » applications resteront quand même disponibles sur les terminaux des utilisateurs les ayant déjà téléchargées.

Même si l’on peut essayer de comprendre cette décision, on ne peut s’empêcher de penser comme Protopop Games (MotiVoto, Nimian Legends…) qu’il s’agit d’une « barrière injuste pour les développeurs indépendants ». D’abord, parce que cela fragilise les biens virtuels et leur capacité à tenir dans le temps contrairement aux jeux vidéo physiques. Et, encore une fois, ce sont les studios indépendants qui sont victimes de ces décisions. Les « gros » jeux mobiles qui sont mis à jour très régulièrement ne vont pas souffrir. Une injustice profonde pour certains qui déclarent ne pas avoir le temps ou les moyens de réagir.

[Mon app] ne produit aucun rapport de plantage, est toujours téléchargée par des utilisateurs depuis cinq ans, n’a pas besoin d’une v2 et pourtant, Apple décide qu’il est temps de la retirer. En raison des changements de version de Swift, je n’ai pas le temps de réaliser une mise à jour significative. – Simon Barker, PDG All The Code

Google compte faire de même sur sa plateforme Play Store à partir de cet automne en supprimant les applications qui n’ont pas été mises à jour pour une version récente d’Android. L’entreprise a toute fois clarifié les règles : les apps Android devront cibler un nouveau API de moins de deux ans pour figurer sur le Play Store.

Même si ces décisions semblaient inévitables, cela pose tout de même une réflexion importante autour de l’avenir du jeu mobile, voire même du jeu vidéo tout court. À l’heure où de plus en plus de projets sortent « pas finis » avec déjà des mises à jours de prévues, nous sommes en droit de nous questionner sur cette manière de consommer le jeu et d’en vouloir systématiquement toujours plus. Lorsque l’on voit certaines mises à jour de contenus, parfois, on se demande si les développeurs ne devraient pas s’abstenir.