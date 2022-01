2021, plus que jamais l’année du jeu mobile

Il y a quelques jours, nous avons appris le rachat de Zynga, spécialisé dans le jeu sur mobile, par Take-Two pour la somme record de 12,7 milliards de dollars, soit 5 milliards de plus que celui de Zenimax par Xbox qui avait fait tant de bruit. On ressent aisément l’ambition de ce géant de l’industrie d’entrer les pieds devant dans le jeu mobile. Et on le comprend quand on regarde de plus près l’indécente manne financière qui y a transité en 2021.

À n’en pas douter, le mobile, avec plus de 5 milliards de machines, est le premier marché du jeu vidéo et n’a, en plus de cela, pas encore atteint son plein potentiel. En 2021, les dépenses des consommateurs sur les jeux mobiles ont en effet atteint les 116 milliards de dollars dans le monde, soit 42,2 milliards de plus qu’en 2018. C’est encore plus impressionnant quand voit que les dépenses sur les seuls jeux mobiles représentent près de 70 % du total des dépenses effectuées sur les App Store, soit 170 milliards de dollars.

Roblox est sans réelle surprise le jeu mobile ayant généré le plus d’argent au niveau mondial. S’ensuivent le très populaire Genshin Impact de MiHoYo qui se targuait d’avoir amassé 2 milliards de dollars sur sa première année d’exploitation, et Coin Master des Israéliens de Moon Active. On notera la présence de Pokémon Go à la sixième place de ce classement, qui s’en sort très bien malgré les restrictions de déplacement de par le monde dues à la pandémie actuelle.

Du côté du nombre d’utilisateurs actifs, c’est PUBG Mobile qui domine les débats, suivi à nouveau de Roblox, puis de l’indéboulonnable Candy Crush Saga. Le jeu du loup-garou virtuel Among Us se positionne quant à lui à une honorable cinquième place.

Plus que jamais donc, il faudra compter sur le jeu vidéo sur mobile et il est fort probable qu’en 2022, d’autres acteurs majeurs du marché console vont vouloir s’offrir une part de ce juteux gâteau. Nintendo, par exemple, devrait à nouveau nous proposer des jeux tirés de ses licences maison, comme ils ont pu le faire avec Mario Kart Tour notamment. PlayStation ont eux affiché plus clairement leur volonté de proposer des expériences sur ces nouvelles plateformes. On peut d’ailleurs imaginer qu’avec l’unification probable des services PS Now et PS Plus soit envisagée une plus large ouverture vers les joueurs sur mobile, via un abonnement commun par exemple, comme le propose Xbox et son Game Pass. Dans tous les cas, une chose est certaine, que ce soit sur console ou mobile, on n’est pas près de s’ennuyer.