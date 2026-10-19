Liquid Swords, un petit jeu (Samson) et puis s’en va

Six mois après la sortie, pour le moins confidentielle, de Samson, le studio Liquid Swords vient (déjà) de mettre la clé sous la porte. À l’origine du projet, on retrouve Christofer Sundberg, cofondateur d’Avalanche Studios, à qui l’on doit notamment la saga Just Cause et Mad Max sur PlayStation 4. En fondant Liquid Swords en 2020, le développeur suédois espérait alors retrouver une certaine liberté de création et renouer avec ces mondes ouverts explosifs qui avaient fait son succès.

Mais les premières difficultés financières ne tardent pas à pointer le bout de leur nez. Les ambitions sont revues à la baisse, les équipes réduites et les problèmes s’accumulent jusqu’à ce que le studio ne soit même plus en mesure de payer ses employés.

L’indépendance, oui, mais à quel prix ?

Les premières années semblent pourtant donner raison à Christofer Sundberg. En 2022, deux ans seulement après sa création, Liquid Swords obtient le soutien financier du géant chinois de la tech NetEase et voit ses effectifs grandir, avec pour ambition de réunir une centaine de développeurs autour de Samson, un jeu d’action en monde ouvert qui devait donner le ton des futures productions. Mais les choses se compliquent rapidement et, faute de financements suffisants, le studio doit revoir sa copie une première fois en se séparant d’une partie de ses équipes dès février 2025.

C’est finalement en avril 2026 que Samson arrive jusqu’à nous, mais le moins que l’on puisse dire, c’est que le lancement ne se passe pas comme prévu. Bugs à répétition, problèmes de performances et accueil critique plus que mitigé, le premier jeu de Liquid Swords est bien loin de faire l’unanimité. Le studio tente tant bien que mal de rectifier le tir à coups de correctifs, allant jusqu’à sortir son jeu sur consoles en septembre dernier. Peine perdue, le mal est déjà fait.

Quand les salariés paient la facture

Mais alors, aujourd’hui, que se passe-t-il dans les bureaux de Liquid Swords ? Eh bien, selon la presse suédoise, cela fait au moins deux mois que les employés du studio travailleraient sans percevoir le moindre salaire. Une situation devenue insoutenable, au point que les salariés eux-mêmes auraient demandé la mise en faillite du studio. Une faillite prononcée le 12 octobre 2026 par le tribunal de Stockholm.

Les documents de liquidation nous apprennent au passage que Samson s’était écoulé à quelque 150 000 exemplaires et aurait généré un peu plus de 2,2 millions d’euros de revenus. Un résultat bien loin d’être suffisant pour permettre au studio de sortir la tête de l’eau.

Les 30 employés encore présents perdent ainsi leur poste, tandis que l’ensemble des actifs de Liquid Swords, dont les droits de leur unique jeu, sont désormais proposés à la vente. Mais attention, les repreneurs potentiels vont devoir faire vite, car ils n’ont que jusqu’au 21 octobre de cette année pour soumettre leur offre.

L’aventure Liquid Swords s’arrête donc là, après six années d’existence et un seul jeu à son actif. Christofer Sundberg, qui avait fait de la démesure sa marque de fabrique avec Just Cause, quitte cette fois l’aventure par la petite porte en laissant derrière lui un studio en liquidation et un Samson en quête de repreneurs.