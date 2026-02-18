tt

Anchor Point Studios lève l’ancre et quitte NetEase

Anchor Point Studios, comme le héro de sa vidéo de présentation, quitte son cocon NetEase et part en quête de fortune.

Matt Parker

