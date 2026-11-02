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Pérennité des jeux vidéo : la proposition de LFI rejetée en commission, jamais débattue le 29 octobre

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ElMama

28 ans, épris de symbolisme et obsédé par le sens des choses, mes œuvres pivots sont Evangelion et Nier Automata. Surtout passionné par le jeu vidéo japonais, sa culture, et moult autres trucs de nerd.

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