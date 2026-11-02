A.O.T. 3 – L’adaptation ultime de l’anime culte?

C’est bientôt l’heure de retrouver son équipement tridimensionnel et de voltiger dans les airs! Après plusieurs années à faire patienter les fans, l’Attaque des Titans s’apprête à refaire surface sur nos consoles. Koei Tecmo et Omega Force comptent nous offrir une nouvelle expérience qui, cette fois, couvrira l’intégralité de l’histoire, des premiers affrontements contre les titans jusqu’aux évènements de la saison finale. À l’approche de la sortie le 10 décembre, un nouvel extrait de gameplay nous offre un nouvel aperçu de cette adaptation sur Nintendo Switch 2.

Offrez votre cœur!

Avec cette nouvelle sortie au-delà des murs de l’île de Paradis, Omega Force ne se contente pas simplement d’adapter la dernière saison. Le studio choisit plutôt d’y développer l’entièreté de l’histoire d’Eren Jaeger et de ses compatriotes. Un choix qui n’était pas tout a fait évident selon Hideo Suzuki, producteur du jeu. L’équipe a longtemps hésité entre se concentrer sur les dernières saisons de l’anime ou réadapter l’ensemble du récit. C’est finalement cette deuxième option qui a été privilégiée, afin de proposer une expérience complète pour les joueurs.

Les joueurs auront l’occasion de créer leur propre protagoniste et d’en personnaliser l’apparence. Contrairement aux titres précédents, ce personnage ne sera pas une nouvelle recrue du bataillon d’exploration mais plutôt un vétéran, ayant déjà connu de nombreuses batailles contre les titans, jusqu’à ce qu’une rencontre particulièrement traumatisante le pousse à quitter le front pour adopter un poste de mentor et de formateur. Nous aurons donc l’occasion d’encadrer les membres de la 104e brigade, parmi lesquels figurent bien évidemment Eren, Armin et Mikasa, tout en adoptant un point de vue inédit qui permettra de se rapprocher des personnages et entretenir des relations avec eux sous un nouvel angle.

Si cette nouvelle perspective permets de renouveler l’expérience, Omega force compte tout de même rester fidèle au récit établi par l’anime. Pas question donc d’incarner un personnage capable de surpasser le niveau de Rivaille ou de se transformer en titan et bouleverser le cours de l’histoire. Toutefois, de nouvelles interactions et des évènements inédits promettent d’enrichir le récit et d’approfondir les liens qu’on peut établir avec les différents personnages du bataillon. Raison de plus prendre part à cette nouvelle adaptation plutôt que de simplement (re)visionner l’anime.

Une évolution narrative qui impacte le gameplay

Cette nouvelle aventure présente plusieurs évolutions des mécaniques établies dans les opus précédents. On peut notamment s’attendre à retrouver un système de déplacement repensé pour mieux retranscrire les sensations que procure l’équipement tridimensionnel dans l’anime. Après tout, se propulser à travers les airs et de toit en toit comme Spider-Man reste l’un des grands plaisirs de cette série.

Les affrontements contre les titans gagnent également en profondeur, leurs comportements et schémas d’attaque ont été retravaillés pour rendre les combats plus imprévisibles et dynamiques. On ne s’attend pas à un bon de difficulté jusqu’au niveau d’un Souls-like, mais plutôt à un système de combat plus poussé et raffiné. Les joueurs devront être plus vigilants face à des titans plus redoutables, il faudra apprendre à anticiper leurs attaques et esquiver au bon moment afin de créer une ouverture pour contre-attaquer et viser la nuque. Parmi les nouveautés, des techniques spéciales nommées Combat Arts viendront renforcer l’arsenal du joueur.

Ces évolutions prennent tout leur sens lorsqu’on se penche sur la dernière partie de l’histoire, où les affrontements contre les titans laissent progressivement davantage de place aux conflits entre humains. Cette évolution narrative se répercutera directement sur le gameplay et les joueurs devront adapter leurs techniques et leurs stratégies pour faire face à des adversaires bien différents des géants qu’ils auront affrontés jusqu’ici. Les titans ne sont pas pour autant mis de côté, A.O.T. 3 permettra d’affronter pour la première fois les neuf titans primordiaux, chacun disposant de ses propres capacités.

Et pour régaler les fans, le studio MAPPA, auteur des dernières saisons, participe également à la réalisation d’une nouvelle cinématique d’ouverture. Une belle occasion de retrouver l’univers de la série! Entre la reprise de l’intégralité du récit, les évolutions du gameplay et cette nouvelle cinématique, A.O.T. 3 fait tout pour convaincre les fans de repartir à l’assaut des titans. Reste à savoir si cette nouvelle adaptation sera à la hauteur de l’œuvre qui l’a inspirée. Réponse le 10 décembre sur Xbox, Playstation, Nintendo Switch et PC.