Layers of Fear fête ses 10 ans avec un troisième opus et une tonne d’annonces

Depuis 2016, la licence Layers of Fear fait frémir un grand nombre de joueurs adeptes d’expériences horrifiques singulières. À la manière d’un Outlast, Layers of Fear privilégie la fuite, l’observation, les déambulations atmosphériques et le travail d’ambiance. Riche de deux épisodes et d’un épilogue pour son premier opus, la saga nous met dans les bottes usées d’artistes (un peintre et un acteur) en proie à la démence et à la recherche de leur chef-d’œuvre, celui qui leur permettra de se libérer de leurs démons.

Depuis 2019 et la sortie du second opus, les équipes de Bloober Team étaient parties fertiliser d’autres terreaux horrifiques avec le remake de Silent Hill 2 et la création originale Cronos, mais rien concernant leur licence phare Layers of Fear. Et en ce mois de février 2026, la saga fête ses dix ans et le développeur polonais sort le grand jeu avec quelques annonces plutôt alléchantes.

La peur sur plusieurs médias

C’est par le biais d’un événement en direct que les équipes créatives de Bloober Team ont annoncé plusieurs joyeusetés à venir pour la saga. Le direct s’est ouvert sur un court métrage présent dans la version PlayStation 5 du remake des précédents épisodes. Un court explorant le lore de Layers of Fear avec en fond une reprise du morceau You Are My Sunshine interprétée par la chanteuse polonaise Natalia Szroeder. Suite à cette magnifique capsule horrifique, les hostilités ont pu commencer.

Tout d’abord, le compositeur des magnifiques OST de la licence, Arkadiusz Reikowski, annonce l’arrivée prochaine de la bande-son sur support CD et vinyle. Une bonne proposition pour vos soirées effroi et pizzas ! Suite à cette surprise, les équipes de Bloober Team ont annoncé avoir commencé le travail sur un univers partagé Layers of Fear. Cet univers créé sur console continuera d’étendre son emprise et son horreur en roman. Toute une série de livres est prévue : et le premier sortira à la fin de l’année 2026 et sera écrit par l’autrice polonaise Marta Bija. La proposition est simple mais intelligente aux vues des thématiques principales de la saga.

La poésie comme ultime frontière de l’horreur ?

Le gros morceau de la soirée était la révélation de l’existence d’un Layers of Fear 3. La bande-annonce tournée en live action nous présente un personnage énigmatique citant des vers du poème La Rose Malade de William Blake dans une pièce d’un manoir chargée de symboles, de peintures et d’objets étranges rappelant le contenu du poème. Le même personnage parle de son petit ami et du fait qu’il est encore en train d’essayer de percer les mystères et secrets de l’au-delà. La bande-annonce se termine sur un sablier se faisant retourner et l’apparition d’une phrase : « Certaines choses ne quittent jamais les murs. Elles apprennent seulement à attendre. »

La présence du poème de William Blake, la mention de l’au-delà et le slogan du jeu semblent indiquer que le champ artistique exploré dans ce troisième opus sera celui de la poésie. Un poète déchu à la recherche d’un être aimé défunt ? Un artiste cherchant le moyen de toucher l’au-delà grâce à son art ? Layers of Fear, tout comme Silent Hill, a toujours parlé de recherche de soi, de regrets, de culpabilité et de traumatismes. Les endroits explorés dans les précédents jeux (manoir, phare, bateau) sont tous des lieux symboliques pour les protagonistes, des lieux chargés de souvenirs et d’horreur. Les fameuses choses qui doivent attendre présentes dans les murs semblent indiquer des peintures, représentations des souvenirs et des personnes chères au protagoniste.

En attendant d’en savoir plus sur le futur de Layers of Fear, nous pourrons donc nous rabattre sur la bande originale et les romans qui promettent la création d’un univers Layers of Fear qui jouera sur les peurs des artistes.