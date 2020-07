Pocket Gamer LaunchPad – Le jeu mobile a aussi sa convention

L’annulation de l’E3 et des grands évènements dédiés au jeu vidéo (du Tokyo Game Show à la Paris Games Week…) a entrainé l’éclosion d’une myriade de conventions virtuelles et d’événements streamés à la manière des Nintendo Direct. Xbox 20/20, Summer of Gaming, EA Play ou The Escapist Indie Showcase sont autant de rendez-vous en streaming qui sont venus pallier l’absence de gros salons pour présenter le futur proche du jeu vidéo sur consoles et PC.

Il manquait néanmoins à l’appel l’acteur majeur en termes de croissance : le jeu mobile. Ce dernier vole en effet chaque année un peu plus de parts de marché aux supports plus traditionnels, consoles et PC, mais ne bénéficie pas encore d’une égalité de traitement et de considération. L’arrivée sur le segment de titres comme PUBG ou Fortnite, identiques sur les téléphones à leurs versions consoles, participent toutefois à l’évolution du regard que de nombreux joueurs portent encore sur le support.

Le Pocket Gamer LaunchPad permettra lui aussi d’apporter un peu de crédit au jeu sur mobile, mais sera surtout là pour nous présenter les nouveautés à venir du jeu mobile. Comme ses “grands frères” cités ci-dessus, LaunchPad consistera en une série de rendez-vous vidéo incluant bandes-annonces, live streams, interviews… Au programme : iOS, Android, Apple Arcade, mais aussi un carré réservé à la Switch.

C’est notre confrère Pocket Gamer qui organise l’événement, avec la participation de Bandai Namco, Gameloft, Pearlabyss (Black Desert), Oasis Games (Bleach Immortal Souls, One Punch Man: Road to Hero…) ou Super Evil Megacorp (Vainglory)…

Pocket Gamer LaunchPad se tiendra les 23, 24 et 25 juillet prochains, et pourra être suivi sur les canaux habituels. Bien entendu, par souci de cohérence, on préfèrera regarder les streams depuis son mobile !