PAX Online – Une semaine de news fraîches pour remplacer les events

Cette année, à force de l’entendre, on aura bien compris que rien ne se passe comme prévu. Suite à la propagation du Covid-19 et au combo infini de mauvaises nouvelles (dont les issues sont encore incertaines), tout semble prendre du retard. On parle de délais en termes de sorties de jeux mais aussi d’annonces, de soucis au niveau de la manutention et de la distribution, et ça, c’est sans parler des différents événements annulés. Enfin, ceci dit, grâce à l’outil qui distribue les cours aux écoliers n’étant pas rentrés, des alternatives sont disponibles, des alternatives dont compte bien profiter la PAX. Découvrons ensemble la PAX Online.

C’était évident que ça allait se finir comme ça. La PAX West, un des plus gros événements nord-américains, vient juste d’annoncer qu’elle allait suivre le chemin pris par la GamesCom et tant d’autres et passer au tout online. Vous comprenez donc bien : à la différence des années précédentes, pas de showfloor, pas de stands pour mettre à l’essai les nouveaux titres (souvent prétextes à des aperçus in-game pour nous), mais des présentations en ligne de la part de différents invités et plein d’autres choses.

Mieux encore, c’est tout le monde anglophone du gaming à travers le monde qui se retrouve puisque, pour l’événement, les USA (PAX West), l’Australie (PAX Aus) et nos amis Brexiters (l’EGX) vont unir leurs forces pour nous diffuser de l’information et du contenu en quasi-continuité du 12 au 20 septembre. C’est donc environ une semaine de découvertes, de nouveaux trailers de titres AAA ou indépendants et de tournois qui nous sont offerts et ce, même si vous n’avez pas de billet. Bon, ça ne vaut ni un voyage en Australie, ni un voyage aux USA, mais en ce moment, au vu de l’info, on est un peu mieux chez nous qu’ailleurs et c’est beaucoup dire après le confinement…

Donc, si vous voulez suivre la PAX Online, rendez-vous dans nos colonnes du 12 au 20 septembre, période durant laquelle l’événement aura lieu. Ajoutons que l’été s’annonce chaud en termes de news (Summer Game Fest, GamesCom, etc.), donc restez dans les parages.