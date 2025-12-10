Last Epoch: Orobyss sera gratuit mais les nouvelles classes seront payantes

Last Epoch, le hack ‘n’ slash jusqu’alors acclamé d’Eleventh Hour Games (EHG), est désormais au cœur d’une tempête médiatique. Le 25 novembre dernier, les développeurs ont dévoilé leur feuille de route destinée à sa saison 4 (et au-delà), annonçant les deux prochaines saisons, ainsi que l’extension Last Epoch: Orobyss prévue pour 2026 et gratuite pour tous les possesseurs du jeu sur PC. Cependant, l’annonce parallèle des classes « Paradoxe », une nouvelle catégorie de classes payantes en DLC, a provoqué la colère des joueurs. Beaucoup accusent EHG, et indirectement Krafton, qui a racheté le studio en juillet dernier de rompre la promesse faite lors du Kickstarter de 2019 et réaffirmée dans la FAQ.

La situation n’a pas évolué depuis, et hier encore, EHG a détaillé le contenu des saisons 4 et 5 ainsi que celui de Last Epoch: Orobyss, sans revenir sur la polémique. Une politique de l’autruche qui pourrait coûter cher, comme en témoigne la chute des évaluations Steam qui est à seulement 17 % de critiques positives au moment de l’écriture de ces lignes.

La Saison 4 : Shattered Omens

Avant Last Epoch: Orobyss, les joueurs auront droit à une saison 4 particulièrement dense en contenu, mais aussi en améliorations. Au rayon nouveautés, cette saison introduira une mécanique nommée Omen Windows : des rencontres aléatoires matérialisées par des cristaux temporels, qu’il faudra activer pour repousser des vagues incessantes d’ennemis avant de pouvoir affronter un boss. Ces combats pourront notamment récompenser les joueurs avec les Runes de la Corruption, capables de modifier l’équipement de manière totalement imprévisible, en l’améliorant ou, au contraire, en détruisant totalement son intérêt.

Une nouvelle monnaie, les fragments de sablier, fera également son apparition, permettant d’obtenir ces runes ainsi que de nouveaux Échos Tissés introduits initialement en saison 2. Certaines classes, dont le Voleur et le Lame-Sort, profiteront également de nouvelles capacités destinées à corriger quelques déséquilibres et renforcer leur polyvalence.

Autre évolution majeure : l’amélioration des sensations de combat. EHG souhaite rendre les affrontements plus viscéraux et plus réactifs. À partir de la saison 4, lorsqu’un ennemi sera touché par vos attaques, il réagira avec des animations, des effets sonores et visuels qui lui sont propre. L’objectif affiché est clair : rendre les combats plus immersifs et vivants qu’ils ne le sont actuellement. Le Voleur et le Primaliste seront les premières classes à bénéficier de nouvelles animations, le studio ambitionnant d’appliquer ce traitement à toutes les classes d’ici la sortie de l’extension

À cela s’ajoutent un nouvel ensemble d’objets légendaires et uniques, de multiples équilibrages, ainsi que diverses améliorations techniques. Cette saison arrivera sur PC le 26 mars 2026.

La Saison 5: Rage of Morditas & Orobyss

Bien qu’il reste encore plusieurs mois avant la sortie de cette mise à jour, EHG est déjà en mesure de présenter un aperçu solide de ce qui attend les joueurs lors de la saison 5. Celle-ci introduira notamment Morditas, le demi-dieu qui gagnera en puissance à chaque créature tuée jusqu’à l’affrontement final. Le Paladin recevra une nouvelle capacité emblématique nommée Radiant Lance, et le système des Factions d’Objets fera l’objet d’une refonte destinée à améliorer la qualité de vie et l’ergonomie. Comme toujours, cette saison apportera également de nouveaux objets et équilibrages.

Concernant Last Epoch: Orobyss, le studio voit large. L’extension ajoutera deux chapitres narratifs permettant de poursuivre et de conclure l’histoire par un affrontement contre Orobyss lui-même, avec une version dite « Uber » réservée aux joueurs les mieux équipés. Le très attendu système de compétences Sigil, espéré auparavant dans une saison antérieure, arrivera finalement avec l’extension. EHG explique que ses implications sur l’équilibrage sont si importantes qu’il a fallu repousser son implémentation pour la retravailler plus en profondeur.

Les monolithes profiteront également de nouveaux paliers de corruption ainsi que d’un nouvel environnement thématique. Par ailleurs, l’interface, le support manette, les performances, les animations, les visuels, l’audio et les sensations de combat recevront tous des améliorations significatives. L’extension marquera par ailleurs l’arrivée très attendu du jeu sur PS5.



Face à cela, difficile de ne pas revenir sur le problème des classes payantes, malgré les promesses initiales de gratuité pour tous les ajouts de contenu. Certes, les microtransactions cosmétiques permettent déjà au modèle économique de fonctionner, mais est-ce suffisant pour soutenir les ambitions croissantes du studio ? Le rachat par Krafton semble avoir redistribué les cartes et entraîné une montée en gamme, que le studio assume visiblement sans contrepartie financière pour les nombreux ajouts déjà annoncés.

À titre de comparaison, certains concurrents vendent des apparences de montures au prix d’un jeu complet ou font payer des extensions de stockage, élément clé de gameplay de tout Hack ‘n’ slash. La question reste donc ouverte : est-il justifié que Eleventh Hour Games fasse payer ces nouvelles classes jouables, ou aurait-il fallu envisager une alternative plus acceptable pour les joueurs ?