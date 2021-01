King of Seas – Devenez le roi des pirates en février

Bonne nouvelle pour tous les amateurs de piraterie, le studio italien 3DClouds vient d’annoncer la date de sortie de King of Seas, un action-RPG prenant comme toile de fond les pirates. Ce nouveau titre nous avait été dévoilé l’été dernier et devait intitialement sortir pour l’automne 2020. À l’image de nombreuses productions, le jeu aura pris du retard et sera disponible dès le mois prochain.

Déjà abordé dans nos précédents articles, King of Seas vous place dans la peau d’un pirate voulant venger la mort de son père et par la même occasion devenir le roi des mers. Impossible de ne pas penser à Sea of Thieves, qui reste encore aujourd’hui un point de rendez-vous immanquable de bon nombre de joueurs ayant soif d’aventures.

Cependant, King of Seas semble bien différent du titre de Rare puisqu’il nous propose un jeu en vue à la troisième personne et un monde généré de manière procédurale. Ainsi, chaque partie sera différente les unes des autres et les ennemis comme les trésors ne seront jamais placés au même endroit. De plus, il est développé pour une aventure en solo, ce qui apporte de nombreuses modifications sur le gameplay.

En effet, le jeu proposera différents niveaux de difficulté pour le plus grand plaisir des amoureux de défi. Pour espérer régner sur les océans, il vous faudra dompter la météo et constamment garder en tête dans quel sens souffle le vent afin de pouvoir vous déplacer plus rapidement durant vos affrontements. Le jeu s’adaptera à vos choix et deviendra de plus en plus difficile à mesure que vous avancerez sur le douloureux chemin de la vengeance.

Afin de s’adapter au mieux à votre style de jeu, il sera nécessaire de passer par la case amélioration à travers un arbre de compétences qui vous permettra d’utiliser un arsenal plus complet. King of Seas semble très prometteur sur bien des points. Les décors, créés à la main, sont certes très réussis mais pourraient devenir très répétitifs du à la génération procédurale des océans.

On en profite aussi pour souligner le fait que King of Seas est une véritable prise de risque pour le studio indépendant 3DClouds qui sort de sa zone de confort puisqu’ils nous avaient habitués à des jeux de courses comme Xenon Racer ou All-Star Fruit Racing. Ainsi, ce nouveau titre marque leur entrée dans le monde de l’action-RPG et nous sommes assez impatient de partir en quête de ses secrets enfouis dans les eaux redoutables. King of the Seas est attendu pour le 18 février 2021 sur PlayStation 4, Xbox One, Switch et PC via Steam (au prix de 24,99€).