King of Seas ouvre la grand’ voile avec son nouveau trailer

Déjà présenté dans nos lignes, King of Seas vient tout juste de se voir doté un nouveau trailer mettant l’eau à la bouche en réveillant notre envie de piraterie et de découverte de nouveaux mondes. Annoncé pour cet automne 2020, le jeu présente aussi de toutes nouvelles images pour ceux qui souhaiteraient décortiquer toute l’histoire avant sa sortie.

Ce nouveau divertissement développé et édité par 3Dclouds rappellera assurément à certains Sea Of Thieves, mais marquera aussi sa différence car le jeu sera en vue du dessus et non en vue subjective comme son cousin. En plus du trailer, des informations supplémentaires sont apparues sur Steam.

Pour ce qui est de l’histoire le jeu se passe à la toute fin de la piraterie où la Navy et les pirates mènent leurs plus sanglants combats. Plein de quêtes seront là pour vous guider sur la voie de la truanderie. Le monde quant à lui sera généré de manière procédurale afin que vos aventures ne ressemblent à aucune autre.

Ce même monde réagira en fonction de vos actions, les routes maritimes pourront ainsi changer et les colonies pourront être conquises. La navigation sera aussi stratégique que vitale car si vous ne faites pas attention au vent les ennemis n’hésiteront pas à vous bombarder. De plus naviguer à travers les tempêtes est fortement déconseillé.

Du coté du navire il y aura cinq types de bâtiments différents et hautement personnalisables, notamment grâce à un système ajoutant des compétences et de l’équipement à votre fier navire. Pas moins de 20 compétences seront disponibles via 3 arborescences.

Comme vous avez pu le comprendre le but du jeu sera d’offrir aux joueurs une aventure de piraterie dans un monde en constante évolution, peuplé d’aventures et de dangers. King Of Seas sortira pour cet automne sur PC, Xbox One, PS4 et Nintendo Switch.