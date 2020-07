King of Seas – Les pirates ont décidément le vent en poupe

Le développeur indépendant 3DClouds viennent d’annoncer un tout nouveau jeu de pirates baptisé King of Seas. Son lancement est prévu pour cet automne sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC. Et comme vous pouvez vous en douter, le titre nous propulse tout droit dans l’âge d’or des pirates, époque dans laquelle les batailles navales, les trésors cachés et les îles perdues font loi. En tant que joueur, vous devez venger la mort de votre père en naviguant dans des eaux inconnues et en livrant de nombreuses batailles avec d’autres navires pour devenir le roi des mers.

Le studio parle d’un monde dynamique qui répond à toutes vos actions. Par exemple, les conditions météorologiques peuvent vous amener à emprunter un itinéraire différent et plus dangereux pour naviguer vers votre objectif. Il y a aussi d’autres pirates qui se cachent pour vous voler votre précieux butin. King of Seas n’est pas sans rappeler l’excellent Sea of Thieves, qui a su mûrir avec le temps.

Le gameplay sera moins simulation que dans le titre de Rare. Vous pourrez naviguez seul sur votre navire et vous associez à d’autre joueurs pour la conquête des mers. Le monde de King of Seas sera généré de manière aléatoire. L’exploration sera donc un éternel recommencement pour le plus grand bonheur des explorateurs. Les joueurs devront planifier stratégiquement leurs routes navales pour conquérir les colonies, il sera également possible d’améliorer leur navire afin qu’ils puissent s’aventurer dans des eaux plus dangereuses et forcément, y découvrir des butins encore plus rares et précieux.

Pour un petit aperçu du monde de King of Seas, 3DClouds a publié son trailer d’annonce qui vous donne un premier aperçu des lieux et des batailles navales. Êtes-vous prêt à vous équiper de votre chapeau de paille et partir à la conquêtes des mers ?