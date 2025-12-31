Quelles sont les sorties jeux vidéo du mois de janvier 2026 ?

Alors que les confettis du nouvel an finissent à peine de retomber, le jeu vidéo ne s’accorde aucun répit. Traditionnellement perçue comme étant une période assez calme après l’effervescence des fêtes, ce mois de janvier 2026 s’impose avec des piliers de l’industrie comme Square Enix et Bandai Namco. On voit encore la présence soutenue de titres indépendants et AA, profitant de cette fenêtre de tir avant la véritable reprise de début d’année. Voyons sans plus tarder les sorties jeux video de janvier 2026 :

PlayStation 5

Pathologic 3 – 09/01

Code Violet – 10/01

Big Hops – 12/01

The Legend of Heroes: Trails Beyond the Horizon – 15/01

MIO: Memories In Orbit – 20/01

SEGA Football Club Champions 2026 – 22/06

Arknights: Endfield – 22/01

The Seven Deadly Sins: Origin – 28/01

Cairn – 29/01

I Hate this Place – 29/01

Code Vein II – 30/01

PlayStation 4

The Legend of Heroes: Trails Beyond the Horizon – 15/01

MIO: Memories In Orbit – 20/01

SEGA Football Club Champions 2026 – 22/06

Xbox Series

Pathologic 3 – 09/01

MIO: Memories In Orbit – 20/01

Final Fantasy VII Remake- Intergrade – 22/01

Highguard – 26/01

I Hate this Place – 29/01

Code Vein II – 30/01

Xbox One

MIO: Memories In Orbit – 20/01

Nintendo Switch 2

Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition – 15/01

The Legend of Heroes: Trails Beyond the Horizon – 15/01

MIO: Memories In Orbit – 20/01

Dynasty Warriors: Orignins – 22/01

Final Fantasy VII Remake- Intergrade – 22/01

Core Keeper – 28/01

Dispatch – Nintendo Switch 2 Edition – 29/01

Nintendo Switch

Fairy Tail: Dungeons – 07/07

Cozy Caravan – 08/01

Big Hops – 12/01

Despelote – 13/01

The Legend of Heroes: Trails Beyond the Horizon – 15/01

MIO: Memories In Orbit – 20/01

Dispatch – 29/01

I Hate this Place – 29/01

PC

StarRupture – 06/01

Cozy Caravan – 08/01

Pathologic 3 – 09/01

Big Hops – 12/01

Hytale – 13/01

DeadCore Redux – 15/01

The Legend of Heroes: Trails Beyond the Horizon – 15/01

MIO: Memories In Orbit – 20/01

Eldegarde – 21/01

Bladesong – 22/01

Arknights: Endfield – 22/01

SEGA Football Club Champions 2026 – 22/06

Highguard – 26/01

The Seven Deadly Sins: Origin – 28/01

Cairn – 29/01

I Hate this Place – 29/01

Code Vein II – 30/01

Et vous ? Quels titres avez-vous retenu dans ce calendrier de janvier 2026 ? Maintenant que les festivités sont derrière, il est grand temps de reprendre sa dose de pixels.