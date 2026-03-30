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Ivy Road, le studio derrière Wanderstop, s’en va déjà

Fermeture sstudio Ivy Road Wanderstop

ElMama

28 ans, épris de symbolisme et obsédé par le sens des choses, mes œuvres pivots sont Evangelion et Nier Automata. Surtout passionné par le jeu vidéo japonais, sa culture, et moult autres trucs de nerd.

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Wanderstop

Jaquette du jeu Wanderstop

    • Développeur :

      Ivy Road

    • Genre : Aventure
    • Date de sortie : 24/02/2025
    PS5PCXbox SeriesSwitch 2Switch...

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