Immortals of Aveum – Une séquence de gameplay pénalisante ?

Annoncé il y a un peu moins de deux semaines pour une sortie à l’été 2023, le « FPS magique » d’EA, Immortals of Aveum, a maintenant droit à une séquence assez consistante, soit une vidéo de 6 minutes servant à illustrer ce que l’on tendra à nous proposer côté gameplay. Et ce qui vient d’être publié n’a visiblement pas plu à tout le monde. Sur Youtube, si l’on se réfère au nombre d’appréciations négatives qui l’emporte sur le positif, la future création des papas de Call of Duty et Dead Space s’est heurtée à un véritable mur. Ou plutôt, il serait plus juste que de dire qu’il divise : quand certains l’ont trouvé « cool », d’autres ont du mal à être complétement séduit.

Immortals of Aveum : un titre à la peine ?

Pour revenir à son concept, il s’agit d’un shooter où les armes ont été remplacées par divers pouvoirs et artefacts magiques améliorables, lesquels se distinguent les uns des autres par une aura de couleur (rouge, vert et bleu en l’occurrence). D’ailleurs, on le voit sans mal dans la vidéo qui nous attend plus bas. Et ce n’est sans doute pas pour le mieux. À vrai dire, si le titre nous paraît dans cet état en juillet prochain, on craint que l’expérience de jeu qu’il nous fournira sera caractérise par le chaos. En effet, on a vraiment du mal à distinguer quoi que ce soit. Tout est brouillon. Mais peut-être que manette en main la sensation sera différente ?

Autres points assez fâcheux : l’ambiance générale et le rythme que semblent nous promettre le titre. Une chose est sûre, ils ne convainquent pas totalement. À vrai dire, elle fait naître en nous une curieuse impression d’incrédulité. Il est en effet très ardu, dans cet état de chose, de croire qu’il nous sera possible d’être immergé par le périple proposé. Tout paraît mal agencé, à l’instar de la transition que l’on observe dans la vidéo, laquelle sert à introduire l’apparition d’un ennemi. De plus, l’action a du mal à nous paraître percutante – une remarque d’ailleurs partagée par les critiques qui pullulent çà et là. Si les gestes effectués par notre avatar sont rapides et fluides, il semble que ce soit un peu trop statique autour de nos nous. Les PNJ qui nous accompagnent servent apparemment à pas grand-chose. Quant aux adversaires, on peut dire qu’ils sont assez prometteurs pour la plupart. Mais – nous nous répétons – les confrontations qui les engagent manquent cruellement de clarté.

En substance, tout dans ce l’on nous offre nous rappelle fortement les deux derniers Doom, sortis respectivement en 2016 et en 2020. Mais, cette ressemblance ne peut lui être réellement flatteuse. Face au titre de Bethesda, Immortals of Aveum manque de cette nervosité caractéristique qui était en partie parfaitement retransmise par la composition musicale de Mick Gordon. Ici, on perd cette sensation. La musique n’a, à première vue, pas ce piquant que l’on aurait sans doute souhaité pour plus de cohésion et moins d’ennui. Un sentiment que l’on peur avoir présentement.

Après, on ne blâmera pas le titre avant d’y avoir joueur. Qui sait, si l’on s’y fait au côté kitch apparemment assumé par les développeurs, Immortals of Aveum peut être un agréable avertissement. Il ne nous reste plus qu’a attendre le jour de sa parution sur consoles nouvelle génération et PC, le 2 juillet prochain, pour se faire une réponse.