Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau – Une date de sortie qui se faisait attendre

Comme c’était le cas avec Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau pour Breath of the Wild, Les Chroniques du Sceau nous transporteront dans le lore de Tears of the Kingdom. Avec ce nouvel opus, nous devrions en apprendre plus sur l’implication des Soneaus dans la guerre du Sceau déclenchée par Ganondorf. Une aventure sans doute palpitante, qui sera accompagnée d’un gameplay qui diffère de la série principale grâce à Koei Tecmo et à son expertise, en qui Nintendo fait confiance depuis l’épisode Wii U, disponible également sur Switch dans son édition définitive.

Nous aurons la possibilité de jouer plusieurs personnages, une force de la licence et du genre. La date de sortie n’est pas la seule annonce intéressante, car en plus des nombreux personnages jouables tels que Zelda, Rauru et la reine Sonia, nous découvrons un personnage pour le moins inattendu : un Korogu, les fameux petits êtres que nous devons retrouver dans les opus principaux de la Nintendo Switch.

Accompagné d’un écran splitté pour permettre de jouer en coop locale ainsi que du GameShare, il est maintenant possible de prendre en main les artefacts Soneaus pour s’aider dans la bataille. Une façon intéressante de dynamiser le gameplay des hack’n’slash, qui ont souvent la fâcheuse tendance à devenir répétitifs.

Rendez-vous le 6 novembre pour découvrir la genèse de Tears of the Kingdom

Annoncé lors de la présentation de la Nintendo Switch 2, Hyrule Warriors Les Chroniques du Sceau fait suite à l’opus précédent nommé L’Ère du Fléau, basé sur une trilogie qui a démarré en 2014 avec le premier titre sorti sur Wii U, sobrement appelé Hyrule Warriors.

La suite de l’épisode sorti sur la Switch première du nom avait reçu un bon accueil malgré des problèmes de performances assez flagrants. Pour les personnes qui ne sont pas familières avec la licence, Hyrule Warriors est inspirée de Dynasty Warriors, une série de jeux développée par Omega Force et éditée par Koei Tecmo, l’équipe qui s’occupe du développement de la trilogie des Hyrule Warriors.

Mais alors, que viennent faire les performances dans ce cas ? Si vous n’êtes pas habitués à ce type de série, Dynasty Warriors et Hyrule Warriors sont des hack’n’slash, un genre de jeu qui demande un grand nombre d’ennemis affichés à l’écran, ce que la Switch avait du mal à supporter, sans doute à cause d’un manque d’optimisation et de puissance de la console.

Fort heureusement, la Nintendo Switch 2 devrait nous libérer de cette fâcheuse situation, comme nous semble indiquer le dernier trailer. Il ne nous reste plus qu’à attendre plus d’informations sur le jeu, qui reste pour l’instant encore assez discret. Peut-être l’occasion pour Nintendo de sortir un Direct pour nous présenter le jeu en détail, comme ce fut le cas avec Kirby Air Riders. Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau est prévu pour le 6 novembre 2025 exclusivement sur Switch 2.