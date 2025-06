Hirogami – Une aventure tout en papier et en métamorphoses

Prévu pour le 3 septembre 2025 sur PS5 et Steam, Hirogami est un jeu d’action/plateforme 3D développé par Bandai Namco Studios Singapore et GYAAR Studio. Inspiré par l’art ancestral de l’origami, ce titre invite à explorer un monde fragile et tangible, entièrement façonné de papier. À la croisée du récit introspectif et du voyage mystique, l’expérience mise autant sur l’émotion que sur la dextérité.

Le joueur y incarne Hiro, un jeune artiste originaire du village de Shishiki. Armé d’un éventail mystique et de ses dons de métamorphose, il se dresse face au Fléau : une entité numérique envahissant et corrompant son monde. Sa quête consistera à restaurer l’équilibre naturel et purifier les habitants tombés sous l’influence de cette menace.

Pliages mystiques, plateforme et transformations

Hirogami s’appuie sur une progression axée sur les formes animales que Hiro peut incarner. Chaque transformation apporte son lot de possibilités : rouler à travers les obstacles sous la forme d’un tatou, bondir vers des hauteurs inaccessibles avec la grenouille, se balancer entre les arbres ou marteler les ennemis sous l’apparence d’un puissant singe. À cela s’ajoutent des phases de glisse, de vol en avion de papier ou de feuille portée par les courants d’air.

Côté gameplay, le studio promet un mélange équilibré entre séquences de plateforme, puzzles environnementaux et affrontements. L’éventail d’Hiro n’est pas qu’un outil esthétique : il permet d’exécuter des attaques, d’interagir avec les éléments du décor et de repousser les créatures corrompues.

Le tout est porté par une direction artistique chaleureuse et minimaliste, évoquant les textures du papier plié, du bois et de l’encre. Hirogami cherche à retranscrire une sensation de douceur et de fragilité, sans sacrifier la lisibilité ou le rythme. L’ambiance sonore, composée à partir d’instruments japonais traditionnels, renforce encore ce positionnement contemplatif, proche par moments d’un Okami ou d’un Tearaway.

Entre exploration méditative, narration silencieuse et défis de précision, le jeu semble miser sur un équilibre entre accessibilité et profondeur. Il reste à voir comment le titre se positionnera à la rentrée dans un calendrier déjà bien chargé, mais son esthétique singulière et ses promesses de mécaniques modulables pourraient bien faire mouche.