Digimon Story: Time Stranger – Enfin une date pour sauver le monde numérique

Annoncé pour la première fois en 2017, le nouvel épisode de la série Digimon Story sera enfin disponible cet automne. C’est lors du dernier State of Play que Bandai Namco a dévoilé la bande-annonce de Digimon Story: Time Stranger. Et avec elle, une date de sortie : l’aventure dans le monde numérique débutera le 3 octobre 2025 sur PS5, Xbox et PC.

Lorsqu’il avait parlé du projet Digimon Story: Time Stranger pour la première fois, le producteur Kazumasa Habu annonçait un objectif de sortie sur PS4. Une ambition finalement abandonnée pour viser directement la PS5 et les systèmes actuels. Le développement du projet a été ponctué de reports, de restructurations internes et même d’un changement de producteur, Habu ayant quitté le navire en 2023.

Une vraie Digivolution ?

Dans Digimon Story: Time Stranger, les joueurs incarneront Dan ou Kanan Yuki, deux agents de l’ADAMAS envoyés dans le passé pour empêcher une catastrophe qui menace le monde des humains et le Digimonde. Les Olympos XII, figures divines encore peu exploitées jusque là, seront aussi au cœur du récit. Côté gameplay, rien de bien nouveau sous le soleil en apparence : on retrouvera les entraînements, les combats et la DigiFarm. C’est en associant les bonnes créatures et les bonnes compétences qu’on pourra prendre l’avantage stratégique en combat.

La bande-annonce ne laisse malheureusement pas voir beaucoup de moments hors cinématiques. Le voyage temporel aura-t-il un rôle à jouer dans le gameplay et dans la gestion des Digimons ? En attendant, les réactions des fans de la franchise suite à ce trailer sont très enthousiastes. Après une attente aussi longue, beaucoup espèrent que Digimon Story: Time Stranger attirera de nouveaux joueurs et marquera le retour en force des RPG Digimon.

Le jeu sortira dans pas moins de quatre éditions (Standard, Digital Deluxe, Digital Ultimate et Collector, uniquement disponible dans la boutique officielle Bandai Namco). Notons enfin que c’est le premier opus de Digimon Story à être disponible sur Xbox.